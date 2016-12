Mamele primesc 500 de lei pentru a se reîntoarce la muncă

Banii în plus nu i-au convins pe prea mulţi proaspeţi părinţi să se întoarcă mai repede la muncă. După 8 luni de la aplicarea noii legislaţii, doar 5% dintre ei au decis să-şi lase bebeluşii pe mâna bunicilor, a bonelor sau la creşe şi să încaseze stimulentul lunar de 500 de lei. Guvernanţii au sperat că părinţii se vor întoarce mai repede la muncă odată cu majorarea stimulentului. Calculele multor părinţi au dat şi aşa cu minus. \"Când pamperşii sunt 100 de euro pe lună acei bani sunt nesemnificativi. Să se facă un calcul măcar bona care este 1.000 de lei\", a spus un părinte. Alţi părinţi au apelat la soluţia salvatoare: bunica. \"Fiica mea a ales să stea acasă un an cu fetiţa, dar noi mai avem un nepoţel. Cea mică face un an în iarnă, nu ai unde să duci copilu, probabil câteva luni o să stau cu amândoi\", a spus o bunică. La un salariul mediu pe economie o mămică ce alege să stea acasă 1 an de zile va primi 75% din veniturile realizate în ultimul an, adică în jur de 1.000 de lei. Dacă se va întoarce mai repede la muncă va primi un stimulent de 500 de lei. La un calcul simplu, 1.400 de lei plus acel stimulent înseamnă 1.900 de lei. Mămicile care au un salariu mediu pe economie de 1.400 de lei dar aleg să stea acasă 2 ani de zile vor primi o indemnizaţie fixă de 1200 de lei. \"Avem 1.300 de situaţii în care mămicile sau tăticii au ales să se întoarcă la serviciu din cei 25.000 intraţi în plată până în acest moment. E un trend pozitiv de reîntoarcere a mămicilor\", a declarat Lăcrimioara Corcheş, directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială din Ministerul Muncii.