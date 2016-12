Mămicile, gonite în stradă de Băsescu

Aproximativ trei sute de mame vor ieşi, luni, în stradă, pentru a protesta împotriva deciziei Guvernului de a reduce indemnizaţia pentru creşterea copilului. “Am depus o cerere la primărie, prin care am solicitat să ni se aprobe organizarea protestului. Până acum, şi-au exprimat intenţia de a participa aproximativ trei sute de mămici”, a declarat unul dintre organizatorii acţiunii, Raluca Ghinea. Protestul va avea loc luni, în faţa sediului Ministerului Muncii, în intervalul orar 12.00 - 14.00. Mamele sunt nemulţumite de decizia Guvernului de a micşora indemnizaţia pentru creşterea copilului şi susţin că prin această măsură va scădea natalitatea în România. „Dorim ca indemnizaţia de creştere a copilui să rămână de 85% din venitul net al mamei”, a precizat Raluca Ghinea. Peste 15.000 de persoane au semnat, în decurs de 48 de ore, începând de marţi dimineaţă, o petiţie online prin care se cere menţinerea valorii actuale a indemnizaţiei de creştere a copilului. „Domnul Băsescu şi guvernanţii ştiu că eu am lucrat până în luna a VIII-a de sarcină şi am mai luat şi o a doua normă ca să pot beneficia de o indemnizaţie decentă şi să îmi pot creşte copilul în condiţii bune de viaţă? Şi că am mers la birou şi când, în timpul sarcinii aveam greţuri groaznice, încercând să fac în aşa fel încât să nu îmi afecteze activitatea, fără să mă plâng? Şi iată că statul român răsplăteşte eforturile mele cu o indemnizaţie de 600 de ron, din care nu voi reuşi să îmi întreţin copilul şi va trebui să revin la birou! Iar de creşterea, alăptarea şi educaţia copilului meu se vor ocupa Boc şi Băsescu!!”, scrie Diana. Un alt semnatar al petiţei, Alin, scrie: „Nu se poate să se atingă de această indemnizaţie. Este criză, dar să reduci la 600 ron (indemnizaţia - n.r.) reprezintă o bătaie de joc. Personal am votat cu PDL, pentru cota unică, concept de dreapta şi indemnizaţie 85%. Am greşit şi îmi este ruşine de votul meu”.