După vorbă şi după port, cu breloc la şort, mână spartă este un personaj straniu şi greu de înţeles. Chiar pentru sine, mâna lui cu defect reprezintă un subiect de profunde şi nelipsite analize. Când gândeşte, e drept, de câteva ori pe an, i se vede ţeasta cheală prin locul unde şi-a decupat palma. Societatea în persoană, dacă o analizăm din acest punct de vedere, îşi pune fel şi fel de întrebări. De unde vine individul? Care este arborele lui strămoşesc? Fiind mână spartă, se poate spune că se trage din maimuţă? Cum şi în ce fel a ajuns la guvernare? Ce caută mână spartă în politică? Reprezintă mână spartă începutul unei dictaturi? Dacă da, atunci, după cumulul de funcţii întâmplat, putem vorbi despre rolul conducător al degetului arătător? Pentru pupincuriştii de partid, chiar simpli activişti… Când se pretează la tot felul de caraghioslâcuri, scoate capul prin palmă şi ne vorbeşte ca la televizor. La început, palma lui semăna cu drapelul tricolor rupt în fund la revoluţie. După un timp, însă, ne-am lămurit că mesajul său are cu totul şi cu totul alte conotaţii. Brânză bună în burduf de mână spartă. Îmi amintesc că, făcând caz de mâna lui spartă, a dobândit pe nedrept certificat de revoluţionar, fiind beneficiarul unor facilităţi de tot felul. Ca să pară credibil, a mimat revoluţia la televizor, adresându-se poporului prin intermediul palmei sale color. S-a mânjit cu sos tomat fermentat, tăvălindu-se pe jos ca un muribund. Adevărul este că, folosindu-se de palma spartă, i-au ieşit toate figurile, inclusiv scena cu securiştii care trăgeau din toate poziţiile! De când cu criza, se laudă că palma lui seamănă cu ţara. Respectiva constatare reprezintă simbolistica sa personală. Avem în guvern destui de-alde mână spartă. Principiul mâinii sparte intră în vigoare doar atunci când la mijloc este vorba despre propriile sale interese. Când şmecherii au de-a face cu acoliţii lor, folosind resursele autohtone, sunt mână spartă. Că doar nu dau de la ei, ci de la buget! Când vine vorba despre popor, apelează la celebrele tăieri de salarii. Grangurii Puterii folosesc mâna spartă la taxe şi impozite. Fără număr, cum s-ar spune, fără număr! De când a ajuns în fruntea găştilor sale, mână spartă a pus ţara pe butuci. Adeseori, în situaţii de criză, cum se întâmplă şi acum, poate fi identificat după gaura imensă din podul palmei. Pe acolo, în competiţia cu leul, s-a strecurat euro. De precizat că, deşi suferă de rău de înălţime, dumnealui se urcă tot timpul în pod, comportându-se exemplar ca o capră râioasă. În sensul că, precizez, se freacă de toţi pereţii şi se scufundă în toate jgheaburile. Deşi personajul nostru are o mână spartă, privit de departe, pare a fi normal de uniform. În realitate, nu numai că este mână spartă, ci, atenţie, funcţionează cu o singură doagă! Deşi are competenţe limitate, mână spartă s-a înfipt în faţă, la plăcinte, evident, ca să ne transforme viaţa într-un calvar. Un dezastru! Nimeni nu şi-a închipuit că o mână spartă poate să producă atâta rău şi atâta risipă la un loc! Jale mare!