Managementul spitalelor, învăţat de la americani

Reprezentanţii American Corner, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius” Constanţa, organizează, în colaborare cu Ambasada SUA din Bucureşti, o videoconferinţă pe tema „Managementul spitalelor”. Evenimentul se adresează atât managerilor şi directorilor de spitale, precum şi reprezentanţilor instituţiilor de sănătate publică din judeţul nostru şi are loc astăzi, la sediul Universităţii „Ovidius”. La videoconferinţă mai participă şi reprezentanţi ai Centrului Cultural American din Bucureşti şi ai centrului American Corner din Bacău. Conferinţa este susţinută de Ronald Reed, preşedintele şi directorul general al „Mercy Hospital” din Iowa City, SUA, care va discuta probleme legate de managementul instituţiilor de sănătate publică. Roland Reed este licenţiat în biologie la Indiana University of Pennsylvania, a absolvit un masterat de Sănătate publică la University of Pittsburgh şi a ocupat funcţii de responsabilitate în sistemul de sănătate public şi privat. Pentru activitatea sa, Roland Reed este considerat drept unul dintre cei mai buni conducători de spital.