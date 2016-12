Manageri de spital, şefi de secţie - incompatibili sau în conflict de interese

Un număr de 29 de actuali şi foşti manageri de spital, şefi de secţie şi directori medicali, din Bucureşti şi 12 judeţe, cei mai mulţi din Sibiu, au fost găsiţi în incompatibilitate sau în conflict de interese, de Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Pentru cele 29 de persoane, ANI a întocmit 38 de rapoarte, constatând fapte de incompatibilitate în 22 de cazuri (12 manageri de spital, un fost manager de spital, opt şefi de secţie şi un fost director medical), încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală în 14 cazuri (doi manageri de spital, 11 şefi de secţie şi un director medical) şi încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în două cazuri (un manager de spital şi un director medical). Cătălin Vişean, manager al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 1 decembrie 2010 - 30 aprilie 2012, întrucât a deţinut simultan şi funcţia de consilier pe probleme sociale în cadrul Biroului parlamentar al deputatului Sever Voinescu. Gabriel Ţintărescu, manager al Spitalului de Psihiatrie „Voila“ din Câmpina, se află în stare de incompatibilitate începând cu 1 noiembrie 2013, întrucât are şi funcţia de manager de proiect în cadrul unei societăţi comerciale. Constanţa-Alina Filip, manager al Spitalului Orăşenesc Sinaia, se află în stare de incompatibilitate din 8 iulie 2010, întrucât deţine şi funcţia de administrator la două societăţi comerciale. Lidia Râjnoveanu, managerul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, se află în stare de incompatibilitate începând din 15 decembrie 2009, întrucât exercită şi funcţia de medic în cadrul Spitalului Orăşenesc Sinaia şi, respectiv, în cadrul unei societăţi comerciale. Victor Ivan, manager al Spitalului Municipal Turnu Măgurele şi fost consilier local în cadrul Consiliului Local Turnu Măgurele (în perioada 29 ianuarie 2010 - 31 mai 2012), a fost găsit în incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă şi penală. Ivan este în incompatibilitate începând cu 21 mai 2012, întrucât exercită şi funcţia de cenzor (din 1 august 2005) la o societate comercială. El s-a aflat în stare de incompatibilitate şi în perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Turnu Măgurele, întrucât Primăria Municipiului Turnu Măgurele a avut relaţii comerciale cu societatea comercială în cadrul căreia deţine funcţia de cenzor. De asemenea, întrucât Spitalul Municipal Turnu Măgurele a stabilit relaţii comerciale cu societatea comercială la care Ivan deţine funcţia de cenzor, acesta a încălcat şi regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală, potrivit ANI. Valentin Filip, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, se află în incompatibilitate din 23 mai 2012, întrucât exercită şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Gheorghe Dincă, manager al Spitalului Orăşenesc Zimnicea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 noiembrie 2010 - 19 februarie 2014, întrucât a exercitat simultan şi calitatea de reprezentant al oraşului Zimnicea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apa Serv SA Alexandria. Tiberiu Tătaru, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, judeţul Gorj, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iunie 2009 - 14 mai 2014, întrucât a exercitat şi funcţia de kinetoterapeut în cadrul unei societăţi comerciale. Stela Firu, manager al Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, este în incompatibilitate din 4 septembrie 2012, întrucât are şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În situații similare se mai află: Petronela Paziuc, manager al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava; Geza Ieszenszky, manager al Spitalului Municipal Gheorgheni, Harghita; Adrian Cotârleţ, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, din Bacău; Ovidiu Butuc, manager interimar al Spitalului Judeţean Mureş; Isidor Răducea, fost manager interimar al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, din Dolj; Horia Pleş, şeful Secţiei Clinice Neurochirurgie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; Maria Ionescu, şeful Serviciului Administrativ al Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sf. Ioan” Bucureşti; Lorena Dijmănescu, director medical în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova; Maria-Diana Calcatinge, şeful Secţiei Interne la Spitalul Municipal Mediaş; Bogdan Păcală, şef de secţie în Spitalul de Psihiatrie ”Gheorghe Preda” din Sibiu etc.