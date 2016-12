Manageri de spitale acuzaţi de nepăsare şi furt!

10:41:29 / 07 Februarie 2014

nu mai e vremea acuzelor

E vremea bagarii direct in puscarii pt dezastrul din sptale ,Mizerie crunta la urgenta un wc care scoate miroosuri infecte direct in saloanele urgenta in care trebuie sa stea personalul si boolnavii care abia respera .Totr la urgenta dezorganizare am stat 12 ore si cate 3 intr un pat pt o radiografie pulmonara niste analize de sange si un CT La Ct s a costatat ca aveam tromboembolism pulmonar si dupa ce 12 ore de alergat prin spital hingherit pri toate cotloanele spitalului sa fac cele necesare cand au vazut ca am trombo m au izbit intr un scaun cu rotile si mi a îzis sa nu mai misc un deget Pe sectie la et 9 inr o rezerva de 2 locuri eram 4 paturi cu medici rezidenti sau vizitatori eram si 10 ,12 in 9 m /2 Pe pereti cu mugegai de 1 cm care s a luat f usor cu o soserta si apa l am curatat eu ca l aveam direc in nas si geamu de termo batute in cuie 10 zile nu am inhalat decat aer infestat cu parturile tuturo si toate dejectiile care veneau dint ru wc in care veneau si vecinii .Este inuman si revoltator .Am mai constatat ca cei fara asigurari platesc retro ceva plus plicul doctorului curant si benbeficiaza de absolut toate investigatiile inclusiv salvare cu insotitor si investigatii de top la Pozimed in oras . la dispozitie si totul gratuit Oare pana cand ??