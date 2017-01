Managerii aşteaptă creşterea salariilor cu 13%, muncitorii, doar concedierile

Chiar dacă economia naţională se clatină deja în faţa crizei, România demonstrează încă o dată că se poate prospera şi în aceste vremuri tulburi. După ce, în ultimele patru luni, salariile au luat-o înaintea crizei şi au crescut, paradoxal chiar, în domenii precum Sănătatea şi Învăţămîntul, specialiştii prevăd un an la fel de spornic. Nevoia acută de personal calificat determină marii jucători de pe piaţa muncii să crească miza şi remuneraţiile. Cel puţin aşa apreciază reprezentantul firmei germane de recrutare de personal Kienbaum, Maria Smid, care apreciază că salariile din România ar putea creşte în acest an, în medie, cu 12-13%. „Din studiul nostru reies valori cuprinse între 12 -13%. Mai ales specialiştii, precum şi personalul de conducere se pot aştepta în continuare la creşteri salariale mari”, susţine Maria Smid. Cu toate acestea, nivelul creşterilor salariale va fi determinat în funcţie de nivelurile ierarhice, dar şi de regiuni. Astfel, la nivel de director general, există diferenţe între veniturile anuale totale brute de 15-20 de ori, studiul aratînd că angajaţii din Bucureşti vor continua să fie cei mai avantajaţi de această situaţie. De altfel, dacă în Bucureşti un salariat cîştigă anual, în medie, 12.158 de euro, în Transilvania ajunge doar la 6.135 de euro. Cercetătorii de la Kienbaum mai arată că, în România, un director general cîştigă anual, în medie, 50.529 de euro, în Slovacia 84.100 de euro, iar în Ungaria peste 90.000 de euro. Totodată, un specialist din România cîştigă în medie 8.926 de euro pe an, în Slovacia 15.500 de euro, iar în Ungaria 19.600 de euro. Dar cum în aceste vremuri trebuie să fie şi cineva care plăteşte, muncitorii vor resimţi din plin efectele recesiunii. Ţinînd cont de faptul că majoritatea sectoarelor şi-au restrîns sau îşi vor reduce activitatea, salariaţii din industrii de bază ale economiei româneşti vor fi primii luaţi în vizor de criză. “Cele mai afectate domenii sînt cel auto, cel al textilelor, prelucrarea lemnului şi construcţiile”, a explicat Maria Smid. Reprezentanţii Kienbaum consideră că evoluţia salariilor din România cu 12,8% este cea mai mare din zona Europei Centrale şi de Est, ţara noastră fiind urmată de Rusia, cu 12,5% şi Cehia, cu o creştere salarială de 8,5% în 2009. Maria Smid a mai adăugat că în Germania şi Austria există companii interesate să-şi transfere activitatea în România, ca urmare a costurilor mai reduse cu forţa de muncă. Ea a spus că firmele respective provin din industria lemnului, sectorul de ambalare şi din activitatea de asamblare. “Mai multe companii din Austria şi Germania iau în calcul mutarea activităţii în România, pentru a-şi diminua cheltuielile, ţinînd cont de faptul că în România costurile cu salariile sînt mult mai reduse. De exemplu, un director general are un venit anual brut, în medie, de 280.000 euro, în Germania, de peste 5,5 ori mai mare decît în România”, a mai explicat Smid.