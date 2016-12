Managerii de spitale se specializează în... echilibristică

Programul de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) din sistemul sanitar, în actuala formă, nu face altceva decât să-i forţeze pe managerii de spitale să se specializeze în... echilibristică, astfel încât spitalele să nu rămână cu „puşculiţele” goale. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a precizat că programul de ATI ar trebui să suporte unele modificări. Mai exact, dr. Căpăţână spune că nu este normal ca doar bolnavii care ajung în Secţia ATI direct din Unităţile de Primire a Urgenţelor să beneficieze de tratamente gratuite, deci să fie incluşi în program, ci şi pacienţii care ajung în stare gravă, transferaţi din alte secţii ale spitalului. „Şi acel bolnav este în stare gravă, are nevoie de îngrijirile ce sunt acordate în ATI. Ce vină are că starea de sănătate s-a agravat pe parcurs? Trebuie modificat programul, trebuie regândit ordinul. Până la urmă, nu ajunge nimeni în ATI ca să se îngraşe cu soluţii perfuzabile”, spune managerul SCJU. Şi asta nu este tot. El susţine că personalul medical al Secţiei ATI este pus la o muncă în plus, o muncă extraordinară, din cauza birocraţiei. Managerul spune că medicii „sunt nevoiţi, în condiţiile date, să facă echilibristică, astfel încât spitalul să nu ajungă în situaţia de a rămâne fără bani”. În caz contrar, SCJU va fi nevoit să acopere cheltuielile în totalitate, fără sprijinul programului.

RELAXARE FINANCIARĂ Reamintim că la începutul lunii aprilie, secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, aflat la Constanţa, la SCJU, aducea una dintre cele mai bune veşti din ultimii ani bolnavilor. El anunţa că bolnavii, în special cei internaţi în secţiile ATI, nu vor mai fi puşi să-şi cumpere medicamentele. „Tariful pe caz ponderat va creşte de la 1.440 lei la 1.800 lei. De asemenea, spitalul (SCJU Constanţa - n.r.) intră şi în programul de ATI, deci aduce încă o sumă în plus, semnificativă, şi pe cazurile critice, care se tratează în ATI adulţi, dar şi în ATI neonatală, care erau subfinanţate până acum. Creşterea este de aproximativ 30% pe bolnav, la care se adaugă subvenţionarea pe terapie intensivă, care poate să fie câteva sute de euro pe caz. Medicii trimiteau familiile să cumpere medicamentele din oraş, chiar dacă existau unele produse. Nu era normal”, a spus pe 3 aprilie, la Constanţa, dr. Arafat. Oficialul MS aprecia, atunci, că vor fi bani, de data aceasta, suficienţi, astfel încât bolnavii să primească toate tratamentele în spital, potrivit protocoalelor terapeutice. Şi pentru ca vorbele sale să nu rămână doar la stadiul de teorie, dr. Arafat a spus că totul va începe să fie monitorizat, fapt ce le-a fost transmis, încă de atunci, şi şefilor de secţii/clinici ale SCJU, în timpul unei întâlniri. „Bugetul va creşte cu câteva zeci de miliarde de lei vechi. De asemenea, şi din programul de Terapie intră, suplimentar, câteva zeci de miliarde lei vechi. Relaxăm spitalul din punct de vedere financiar. Dacă vom constata că va continua cererea de medicamente şi materiale de la bolnavi, spitalul riscă să piardă finanţarea. Se vor lua măsuri serioase din partea MS, vom căuta să aflăm de ce se întâmplă asta”, a spus dr. Arafat. El a explicat, tot atunci, că impactul nu va fi unul imediat, ci se va simţi în câteva luni.