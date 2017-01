Managerii îşi fac bugetele la un curs mediu de 4,47lei/euro

Managerii din toate sectoarele economiei îşi planifică bugetele pentru anul 2010 luând în calcul un curs mediu leu/euro de 4,47 lei, o valoare mai mare decât cea avută în vedere la construcţia bugetului de stat care este de 4,2 lei, se arată într-un sondaj realizat de The Money Channel. „Concluziile sondajului arată că oamenii de afaceri sunt mai degrabă pesimişti în legătură cu evoluţia cursului leu/euro. Peste 400 de manageri, dintr-un total de 500 chestionaţi, din toate sectoarele economiei, au spus că îşi fac bugetele pe 2010 la un curs mediu leu/euro de 4,47 lei”, se arată în sondaj. Cu toate acestea, potrivit sondajului, oamenii de afaceri români se pregătesc, în 2010, pentru o majorare uşoară a veniturilor angajaţilor, în medie cu 4%, deoarece se aşteaptă la o creştere a cifrei de afaceri cu aproape 10% în 2010. Acest lucru se va reflecta în salarii, dar şi în numărul de angajaţi care, anul viitor, ar putea creşte cu mai mult de 4%, conform sondajului The Money Channel. Per total, oamenii de afaceri se aşteaptă la o scădere economică anul viitor. Astfel, cei chestionaţi consideră că Produsul Intern Brut ar putea scădea cu 0,05% în 2010.