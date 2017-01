Managerii români, mai bine plătiţi decît cei din Occident

Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă Hay Group, românii care ocupă locuri de conducere au remuneraţii mai mari decît omologii lor din Anglia, Suedia, dar şi din Statele Unite ale Americii. Specialiştii care au întocmit studiul spun că managerii din România au venituri mai mari decît colegii lor din Occident, întrucît firmele străine care investesc în ţara noastră au nevoie de lideri care să le garanteze succesul. Totodată, pe lîngă salariul de bază, directorii români primesc o serie de bonusuri care contribuie la creşterea venitului.

Astfel, un manager de departament dintr-o firmă din ţara noastră are un cîştig de 115.000 de dolari pe an, în timp ce unul din Suedia are numai 76.000 de dolari, iar unul din Anglia, 86.000 de dolari. Directorii din America au salarii care depăşesc cu puţin 100.000 de dolari anual (104.905 dolari). Ocupantele primelor locuri în clasamentul mondial al veniturilor sînt statele care dispun de rezerve petroliere semnificative, precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, cu salarii de peste 220.000 de dolari. Centrul financiar internaţional Hong Kong se clasează pe locul trei, cu remuneraţii de peste 200.000 de dolari. Studiul a fost realizat de firma de consultanţă Hay Group, comparînd pachetele salariale ale directorilor din 47 de ţări.