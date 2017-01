Managerul de spital demis pentru că nu a asigurat căldura în unitatea sanitară

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, luni, că l-a demis pe managerul Spitalului Clinic Colentina pentru tratarea superficială a actului managerial şi pentru că nu a asigurat căldura în unitatea sanitară.

"Am avut o situație dificilă ieri la spitalul Colțea, s-a rezolvat rapid, dar la Spitalul Colentina aproape jumătate de zi pacienții au stat în frig. Am dispus luarea unor măsuri urgente, control să aflăm ce s-a întâmplat, de ce Spitalul Colentina nu este pregătit să facă față unei perioade geroase și care sunt motivele pentru care o perioadă destul de lungă de timp pacienții și chiar medicii de la Spitalul Colentina stau în frig în condițiile în care în celelalte unități spitalicești lucrurile erau normale, pentru că managerii se pregătiseră. Nu era o problemă de la RADET, presiunea și temperatura erau normale, am verificat personal acest lucru, ci era o problemă internă, de lipsă de management, de inexistență a unui contract de mentenanță, de inexistență a unei revizii care se face înaintea sezonului rece și în general o tratare superficială a actului managerial. 6 luni de zile, toți conducătorii de instituții din subordinea PMB au avut ocazia să demonstreze cetățenilor și mie, ca primar general, că își fac datoria față de oameni, că dacă au vrut să fie directori, manageri și alte funcții importante, au înțeles că nu au doar drepturi, ci în general obligații", a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a precizat că va demite orice manager de spital care nu îşi va respecta obligaţiile de muncă.