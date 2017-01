Managerul Nurhan Ali părăseşte campioana HCM Constanţa!

13 trofee în nouă ani. Nu sunt nici pe departe toate, ci doar cele mai importante câştigate în scurta istorie a formaţiei Handbal Club Municipal Constanţa: de şapte ori campioană a României, de patru ori învingătoare în Cupa României şi de două ori în Supercupa României. Vitrinele din cochetul birou al directorului executiv Nurhan Ali adăpostesc răsplata muncii unei echipe care a crescut enorm într-un interval relativ scurt de timp, impunând respect în lumea handbalistă din Europa. În spatele tuturor rezultatelor există un management de succes, fără de care performanţa nu poate exista. Finalul acestui sezon a adus HCM-ului un nou titlu naţional şi o nouă Cupă a României, dar şi sfârşitul unui ere sub conducerea directorului executiv Nurhan Ali, acesta anunţându-şi retragerea din handbal începând cu 1 iulie. Un moment important în viaţa formaţiei constănţene, care este principalul furnizor de jucători pentru echipa naţională. Iată în continuare prima parte a interviului acordat în exclusivitate pentru Telegraf de Nurhan Ali.

Reporter: De ce vă retrageţi?

Nurhan Ali: Am reuşit mereu să fiu liantul dintre jucători şi conducere, cu excepţia ultimului an, când efectiv m-am văzut pus în situaţia de a nu şti ce să le răspund la întrebările legate de problemele financiare. Criza ne-a lovit pe toţi, unii au înţeles, alţii nu. Nu am reuşit calificarea din grupele Ligii Campionilor, au fost evoluţii ruşinoase în unele partide, iar din acest motiv am decis ca toţi jucătorii să aibă contractele diminuate cu douăzeci şi cinci la sută. HCM ar fi putut termina pe locul doi sau trei grupa din care a făcut parte. Acest lucru stă şi la baza deciziei mele. Nu suport jucătorul tip mercenar, care se gândeşte doar la bani, pentru că ar fi trebuit să ştie că acei bani i-ar fi primit mai devreme sau mai târziu. Eu când intram pe teren mă gândeam la un singur lucru: să joc handbal pentru că în tribune sunt părinţii, prietenii, soţia. În plus, la îndemnul unor prieteni am decis să candidez pe listele Uniunii Democrate Turce (n.r. - UDR), al cărei membru sunt din anul 2000, pentru funcţia de deputat. Vreau să fac performanţă şi acolo, să reuşesc să fac ceva pentru minoritatea turcă aşa cum am făcut pentru HCM. Această echipă este însă ca şi copilul meu şi voi ajuta mereu când mi se va cere sprijinul.

Rep.: Cum aţi ajuns la HCM?

N.A.: De la 12 ani sunt legat de sport. Handbalul este viaţa mea, dar iubesc toate sporturile. Am preluat echipa în 1999, după ce activasem timp de doi ani la CSS 1 Constanţa împreună cu regretatul meu prieten Corneliu Damian, reuşind două calificări la turneul final cu juniorii mari. Era generaţia lui Stavrositu, Denis Ali, Marius Chiriac şi alţii. Atunci s-a reaprins dragostea pentru handbal, pentru că am traversat o perioadă foarte grea după ce m-am retras din activitatea de jucător. Practic, aproape doi ani nici nu mă puteam uita la handbal... Sper ca acum să trec mai uşor peste acest moment delicat din viaţa mea.

Rep.: Au fost momente de răscruce în viaţa echipei în aceşti 13 ani?

N.A.: La actuala HCM am ajuns când antrenor era bunul meu prieten Ion Crăciun. Era o perioadă foarte grea, APC cam luase mâna de pe echipă pentru a investi la fotbal. La un an şi jumătate după ce ne preluase Petroconstul au apărut problemele în timpul unui cantonament la Piatra Neamţ. Împreună cu Ion Crăciun nu mai ştiam ce să facem pentru a putea continua cu această echipă. Fără ajutorul Elenei Frîncu nu ştiu cum am fi rezistat. A fost o perioadă de răscruce, când eu şi Ion Crăciun luam de la copiii de acasă ca să ducem la alţi copii, cei de la echipă. Acea perioadă ne-a întărit şi am decis să facem o formaţie de renume, care să impună respect, iar şansa noastră a fost că la conducerea Primăriei Constanţa a venit Radu Mazăre, pe care l-am convins, chiar dacă nu era un mare iubitor al handbalului, că sportul este un element important în viaţa oraşului. Un moment de mare inspiraţie a fost numirea ca preşedinte a lui Nicuşor Constantinescu, când acesta era consilier local. Din fericire, aşa cum am promis în acel moment, ne-am respectat cuvântul să nu facem de ruşine oraşul Constanţa. (Va urma)

În numărul de mâine vom publica ultima parte a interviului acordat în exclusivitate pentru Telegraf de Nurhan Ali.