Managerul Spitalului de Urgenţă, cercetat penal?!

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, ar putea fi cercetat penal. Fostul şef al Serviciului de Medicină Legală, dr. Mihai Onciu, a depus o plîngere penală la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa, pe motiv că medicul director „a refuzat să recunoască, să aplice o Hotărîre judecătorească definitivă şi executorie de drept a Instanţei”. „Este inadmisibil ce se întîmplă, un manager de spital să refuze o decizie a Instanţei din România”, declară dr. Onciu. Reamintim că, nu de mult, Instanţa a dispus ca dr. Mihai Onciu să fie reintegrat în funcţia de şef al Serviciului de Medicină Legală (SML) Constanţa, unitate ce funcţionează în cadrul SCJU. Dr. Onciu a acţionat în judecată SCJU, după ce conducerea unităţii sanitare l-a suspendat din funcţie, locul său fiind ocupat pentru o perioadă scurtă de dr. Gabriela Gîscă. Între timp, la Spitalul Judeţean a fost organizat un concurs pentru ocuparea postului. Atunci au candidat la şefia SML dr. Mihai Onciu, dr. Gabriela Gîscă şi dr. Marius Popa, cel din urmă ieşind cîştigător, în urma punctajului obţinut. Dr. Onciu însă nu a renunţat la procesul ce fusese deja intentat şi a aşteptat decizia instanţei de judecată, considerîndu-se nedreptăţit. „SML Constanţa este unitate clinică, deci şef ar trebui să fie cadrul universitar cu gradul cel mai mare, aşa cum spune şi legea”, declara dr. Onciu, care în cadrul SML deţine gradul universitar cel mai mare (este şef lucrări, şeful disciplinei de profil de la Facultatea de Medicină, din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, doctor în medicină, expert medico-legal grad I, master în management sanitar, dar şi licenţiat în drept). Instanţa de judecată i-a dat dreptate doctorului Onciu şi a decis că trebuie repus în funcţia pe care a deţinut-o, potrivit legilor din România. Aşa se face că reprezentanţii SCJU Constanţa „sînt obligaţi să achite doctorului Onciu plata diferenţei dintre drepturile salariale încasate şi drepturile salariale cuvenite pentru funcţia de şef al SML pentru perioada 1 martie 2008 şi pînă la integrarea efectivă în funcţia deţinută anterior”.

“Dr. Onciu are tot dreptul că depună plîngere”

Fostul şef al SML spune că a avut trei convorbiri cu managerul unităţii sanitare, dar fără nici un rezultat. “I-am spun despre ce este vorba şi că trebuie respectată hotărîrea instanţei. Mi-a motivat că a făcut contestaţie şi că trebuie aşteptat rezultatul”, precizează Onciu. “Am fost îngăduitor, am lăsat să treacă zece zile de la decizie, să se gîndească, să analizeze. Am făcut chiar şi cerere de reintegrare, deşi legea nu spune acest lucru”, a completat dr. Onciu. “Prin atitudinea sa, managerul este împotriva caracterului clinic, clinicii universitare a SML şi implicit împotriva înfiinţării unui Institut Regional de Medicină Leaglă. Practic, instanţa a recunoscut acest lucru”, a mai declarat dr. Onciu. În replică, conf. univ. dr. Tofolean a declarat că “dr. Onciu are tot dreptul că depună plîngere”. “N-am făcut altceva decît să mă consult cu avocaţii. Am depus o cerere de suspendare de executare a acestei sentinţe, aşa că mîine (azi - n.r.) vom discuta. Dacă ea se aprobă vom parcurge drumul firesc al lucrurilor”, spune managerul. Conf. univ. dr. Tofolean este de părere că dr. Onciu nu a avut un motiv întemeiat să depună plîngerea penală împotriva sa, dar îi respectă decizia.

Potrivit Codului Muncii - capitolul V, răspunderea penală, articolul 278 - neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la un an sau cu amendă. Tot în Codul Muncii, la articolul 289 se arată că hotărîrile pronunţate în fond sînt definitive şi executorii de drept. Totodată, nu este exclus ca la începerea cercetării penale, managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ să fie suspendat din funcţie pînă la soluţionarea problemelor.