Managerul Spitalului de Urgenţă Constanţa contestă amenda CNAS

11:26:30 / 05 Februarie 2014

SPITALUL DE URGENTRA CONSTANTA

AM FOST DUS CU SALVAREA LA SPITALUL DE URGENTA CONSTANTA ZILELE TRECUTE SI AM FOST ABANDONAT LA PRIMIRI URGENTE SAPTE ORE FARA SA FIU DUS LA CARDIOLOGIE. INTRUCAT DUREREA DIN PIEPT SI ARITMIA MI-AU DISPARUT, M-AM RIDICAT SI AM PLECAT ACASA CU UN TAXIMETRU. CAT AM STAT LA URGENTE AM CREZUT CA SALVAREA M-A DUS LA UN OSPICIU, ASA DE MULTA DEZORDINE ESTE ACOLO. PE VIITOR CINE VREA TRATAMENT FARA INTERNARE IN SPITAL, MERGETI LA SPITALUL DE URGENTA CONSTANTA.