Managerul spitalului din Hârșova, numit abuziv de primar?

În scandalul dintre primarul și viceprimarul din Hârșova, Viorel Ionescu (ALDE) și, respectiv, Ionel Dia (PNL), a apărut un nou personaj. Mai exact, prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu, care i-a cerut primarului din Hârșova, Viorel Ionescu, revocarea Alinei-Elena Chivu din funcția de manager al Spitalului Hârșova pe motiv că numirea acesteia s-a făcut cu „încălcarea prevederilor legale în vigoare“. Cererea prefectului a pornit de la mai multe reclamații venite din partea unor locuitori ai orașului Hârșova. Printre cei care au sezizat acest lucru este viceprimarul liberal Ion Dia, care l-a acuzat pe primarul Ionescu că ar fi numit în postul de manager al spitalului o coafeză, iar în cel de administrator al creșei, o ospătară. „După mai bine de trei luni de la alegeri, am înțeles că la Hârșova nu se vor schimba prea curând în bine lucrurile. Cel puțin nu pentru cei mulți. Nu-mi doresc să creez o polemică în acest sens, însă, pentru o informare corectă și, spun eu, necesară, noul primar al Hârșovei conduce administrația pe prietenii. De departe, cea mai controversată decizie a fost aceea a numirii Alinei-Elena Chivu, hairstylist, în funcția de manager al Spitalului Orășenesc Hârșova. Motivul - soțul acesteia este un apropiat al primarului Ionescu și un foarte activ susținător ALDE. O altă numire, ce se încadrează în aceeași categorie a decontărilor politice, a fost aceea a Silvianei Pârvan, anterior ospătăriță, în funcția de administrator la creșa din Hârșova. Numirea s-a făcut, evident, prin „concurs transparent”, motivul real fiind acela că fiul doamei Silviana este tot membru ALDE“, se arată într-o scrisoare adresată locuitorilor din Hârșova de viceprimarul Dia.

NUMIREA MANAGERULUI SPITALULUI, PERFECT LEGALĂ?

Contactat telefonic, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a declarat că, într-adevăr, a primit o notificare de la Prefectură. Edilul spune că numirea Alinei-Elena Chivu s-a făcut în condiții legale, pentru că noul manager al Spitalului din Hârșova îndeplinește toate condițiile necesare pentru a ocupa această funcție. Amintim că la Hârșova există un război între primarul Viorel Ionescu (ALDE) și viceprimarul Ionel Dia (PNL). Scandalurile de la Hârșova au început imediat după alegerile locale din 5 iunie, când PSD, PNL și PMP au făcut front comun în Consiliul Local împotriva ALDE. Asta în condițiile în care la nivel național se decisese ca PSD și ALDE să formeze o alianță. Cu toate acestea, în ședința de constituire a Consiliului Local, ce a avut loc în luna iunie, PSD, PNL și PMP s-au aliat împotriva primarului și a ALDE, iar drept consecință, social democrații au susținut alegerea liberalului Ionel Dia în funcția de viceprimar al orașului. Asta și în condițiile în care noul primar al orașului Hârșova a spus că nu dorește să formeze alianțe, pentru că, în principiu, toate formațiunile ar trebui să conlucreze pentru binele urbei. Pentru că Viorel Ionescu nu a dorit ca Ionel Dia să fie mâna sa dreaptă, primarul l-a trimis pe viceprimar să taie frunze la câini. Adică nu i-a delegat până în prezent vreo atribuțiune. „Nu pot să colaborez cu un om care nu are aceeași viziune administrativă cu mine. În plus, nu cred că este competent să ocupe funcția de viceprimar. Nu îi voi delega vreo atribuțiune. Dacă nu îi convine, îl rog să mă dea în judecată. Voi explica tolul în instanță. Deocamdată, Dia se plimbă prin oraș, își rezolvă treburile personale, iar la final de lună vine la Primărie să-și ridice salariul“, a spus Viorel Ionescu. De asemenea, edilul-șef din Hârșova a afirmat că cel mai bine pentru Dia ar fi să-și dea demisia din funcția de viceprimar. De partea cealaltă, liberalul Ionel Dia a declarat că nu înțelege de ce primarul este atât de înverșunat împotriva sa. „Este clar că primarul nu respectă o decizie a Consiliului Local. Oamenii m-au votat în funcția de consilier local, iar ulterior am fost desemnat în funcția de viceprimar. Asta e democrația. Primarul trebuie să înțeleagă faptul că politica și administrația merg mână în mână, iar el este nevoit să lucreze și cu alte partide, pentru că nu mai suntem în vremea comunismului“, a spus Dia.