Managerul Spitalului Judeţean, martor într-un proces de corupţie

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a fost prezent, ieri, în faţa judecătorilor, în calitate de martor în procesul în care doi foşti angajaţi ai spitalului, Valentin Crăciun şi Magdalena Maria Popovici Necula, sunt acuzaţi de luare de mită. „În iulie 2009 am preluat conducerea SCJU Constanţa şi am solicitat un audit la Curtea de Conturi şi la Direcţia de Sănătate Publică, dar am fost refuzat. Atunci am făcut eu mai multe controale în unitate, ocazie cu care am constatat anumite nereguli la centrala termică a spitalului, în sensul că termenele de execuţie fuseseră depăşite. De asemenea, am aflat că nu exista un diriginte de şantier, ceea ce nu era legal. Pentru a vedea dacă lucrările la centrală au fost executate corect, am cerut efectuarea unei expertize contabile. Rezultatul a fost că o parte din lucrări au fost supraevaluate, iar o parte nu erau avizate de dirigintele de şantier, aşa cum cere legea. Am pus capăt acestei situaţii şi am numit un diriginte responsabil cu tot ceea ce se întâmpla la centrala termică”, a declarat dr. Dan Căpăţână.

PREJUDICIU DE IMAGINE Cu privire la acuzaţia de corupţie adusă lui Crăciun şi lui Necula, managerul spitalului a afirmat că ştie doar ceea ce i-a adus la cunoştinţă denunţătorul celor doi. „Pe 28 august 2009 s-a prezentat în biroul meu Iulian Bucur, reprezentantul unei firme subcontractoare care executa reparaţii la centrala termică. Acesta mi-a spus că nu îşi poate primi banii de la societatea contractoare deoarece Crăciun şi Necula nu vor să îi semneze devizele de lucrări. Bucur mi-a precizat că cei doi îi cer bani şi vor ca firma lui să îi repare apartamentul lui Popovici Necula în schimbul avizării devizelor de lucrări. Pentru a mă convinge, el mi-a arătat nişte înregistrări audio-video în care cei doi îi cereau lui Bucur să efectueze lucrări de 17.000 lei la locuinţa lui Necula şi să le dea şi 15.000 de lei. I-am zis că trebuie să se adreseze instituţiilor statului abilitate”, a mai spus dr. Dan Căpăţână. El a adăugat că ceea ce au făcut cei doi angajaţi a adus spitalului un prejudiciu de imagine colosal.

ACUZAŢII Potrivit rechizitoriului, maistrul Valentin Crăciun, liderul sindicatului TESA din cadrul unităţii sanitare, a fost prins în flagrant, anul trecut, pe 28 august, în timp ce lua mită 5.000 de lei de la un agent economic, bani solicitaţi de maistru pentru a aviza mai multe devize de lucrări. Oamenii legii spun că flagrantul a avut loc în curtea unităţii sanitare, Valentin Crăciun fiind reţinut imediat după ce a primit de la denunţător cei 5.000 de lei, în bancnote de câte 100 de lei, marcate cu inscripţia „MITĂ”. Procurorii au început cercetările în acest dosar după ce două persoane au reclamat faptul că Valentin Crăciun, angajat ca maistru la Spitalul Judeţean Constanţa, şi Magdalena Maria Popovici Necula, inginer şef al Serviciului de Investiţii şi Dezvoltare, au pretins şi au primit diverse sume de bani de la denunţători care solicitau avize necesare efectuării unor lucrări de modernizare la centrala termică a unităţii sanitare. Conform procurorilor, Valentin Crăciun ar fi primit 15.000 de lei, în vreme ce Maria Magdalena Popovici Necula ar fi beneficiat de lucrări de modernizare a locuinţei de serviciu în valoare de 17.000 de lei. Iniţial, cei doi au fost arestaţi, însă după o câteva săptămâni au fost puşi în libertate.