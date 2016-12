Managerul Spitalului „Marie Curie“, „sub orice critică“!

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, trece la măsuri radicale. El i-a cerut managerului Spitalului „Marie Curie“ din Capitală, Gabriel Smarandache, să-şi înainteze demisia până astăzi, 9 iulie, altfel îl va demite. Demnitarul s-a arătat indignat că, în urma mai multor controale dispuse şi a unuia făcut personal cu o echipă de la minister, a constatat că „managementul este sub orice critică, un management prost”. El s-a referit la faptul că secţiile de chirurgie cardiovasculară şi de terapie intensivă neonatologie din spital, deşi dotate la standarde europene, nu sunt funcţionale. „Aduci asistenţi medicali şi doctori în aceste secţii, dar, după câteva luni în care nu faci nimic, doctorii pleacă, iar asistentele sunt mutate în alte secţii. Asta înseamnă dezinteres total”, a declarat Nicolăescu. Ministrul a mai arătat că acestea sunt două secţii importante, în contextul în care în România ar trebui să se facă cel puţin încă 1.800 de intervenţii chirurgicale cardiace la nou-născuţi pe an, pentru a trata toate cazurile. Nicolăescu a declarat că, prin protocolul semnat de curând cu o clinică de specialitate din Milano, patru echipe de medici şi asistenţi vor participa la un program de specializare în domeniul chirurgiei cardiace pediatrice. Acest lucru va permite începerea activităţii în secţia de chirurgie cardiacă pediatrică din cadrul Spitalului „Marie Curie“ şi, pe termen lung, creşterea numărului de intervenţii care pot fi făcute în România. „Din august, vin specialişti de la spitalul italian, cu ajutorul cărora vom realiza selecţia personalului care va intra în acest program de pregătire la Milano şi sperăm ca, la sfârşitul acestui an, să avem o echipă de la Milano care, împreună cu specialiştii noştri, să realizeze primele operaţii la „Marie Curie“”, potrivit demnitarului, care a adăugat că sunt pregătite patru echipe de specialişti pentru Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi completarea celei de la Târgu Mureş.