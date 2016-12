Mănâncă bureţi de vase

O tânără a mâncat nu mai puţin de 4.000 de bureţi de vase, ea suferind de un sindrom rar. Kerry Trebilcock, de 21 de ani, suferă de sindromul Pica, ce determină nevoia unei persoane de a mânca lucruri neobişnuite, ce nu constituie mâncare. Pe lângă 4.000 de bureţi de vase, tânăra a mâncat şi 100 de săpunuri. „Într-o zi voi reuşi să înving asta şi voi fi capabilă să fac un duş sau să spăl vasele fără să mă simt înfometată”, a declarat Kerry Trebilcock. Tânăra a mărturisit că îi place să consume bureţii de vase cu sos picant sau muştar. Câteodată, ea înmoaie bureţii în ceai sau ciocolată caldă, ca şi cum ar fi biscuiţi. „Mănânc doar un anumit tip de bureţi şi săpunuri şi acum le şi prepar. Atunci când ies afară, iau cu mine o pungă de plastic cu ketchup şi sos. Nu am ieşit niciodată fără ele”, a povestit tânăra. Kerry Trebilcock a povestit cum a consumat prima dată bureţi: „După o cină în care am mâncat o porţie dublă de lasagna şi o cutie întreagă de îngheţată, m-am simţit încă înfometată. Ca să-mi distrag atenţia, m-am hotărât să spăl vasele. Am luat un burete nou dintr-un pachet şi am simţit o dorinţă extraordinară de a-l mânca. Am luat un pahar cu apă, m-am aşezat şi am început să mestec buretele până ce l-am terminat. Nu avea niciun gust, dar m-am simţit foarte bine. În sfârşit foamea îmi dispăruse şi stomacul meu era satisfăcut”. Şi alte persoane care suferă de sindromul Pica simt nevoia de a consuma pământ, cărbune, hârtie sau cretă.