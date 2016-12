În fiecare marţi, în pagina Sănătate a ziarului nostru veţi găsi „reţeta” ideală pentru un trai sănătos. Vom aduna informaţii pentru dvs. atât de la specialişti cât şi din publicaţii sau site-uri de specialitate, atât naţionale cât şi internaţionale. Rubrica debutează astăzi cu informaţiile şefului Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată master european în promovarea sănătăţii, dr. Loti Popescu. Ea ne învaţă cum să ne menţinem sănătoşi, printr-o alimentaţie sănătoasă. „Mănâncă sănătos! Începe de astăzi!”, este îndemnul medicului. „Luna ianuarie este un bun prilej pentru a începe să îţi reevaluezi stilul de viaţă. Mişcarea, hidratarea corectă şi o alimentaţie bazată pe fructe şi legume sunt aliaţii tăi. Fructele şi legumele te ajută la dezintoxicarea necesară după Sărbători”, spune medicul pe site-ul DSPJ (www.dspct.ro). Şi variantele sunt numeroase, astfel: varză, varză de Bruxelles, broccoli, napi, păstârnac, morcovi, mere, portocale, mandarine, clementine. „O singură clementină conţine 60% din doza de vitamina C recomandată zilnic. Varza de Bruxelles este la fel de sănătoasă ca varza, broccoli şi alte alimente-minune care luptă împotriva cancerului şi inflamaţiilor. În plus, toate sunt bogate în fibre, potasiu, vitamina A şi C, fier şi au puţine calorii”, explică medicul. Grapefruitul accelerează procesul de ardere a grăsimilor şi astfel ajută la slăbit. El conţine şi multe fibre, vitamina C şi acid folic, dar şi o cantitate impresionantă de licopen, substanţă care previne tumorile şi ne fereşte de cancere.