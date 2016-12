Mâncăm pui cu mai puţine bacterii dăunătoare...

Procentul probelor care au identificat prezenţa bacteriei Campylobacter în carnea de pasăre analizată de inspectorii sanitari-veterinari a scăzut la 23% în 2011, de la 63% în anul 2008, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). În 2008, în statele membre UE, inclusiv în România, s-a desfăşurat un program de monitorizare pentru bacteriile din genul Campylobacter, în abatoarele pentru păsări. Din 2009 şi până în prezent, în România s-a monitorizat prezenţa Campylobacter spp. în carcasele de pui broileri şi în carnea de pasăre (broileri şi curcani), în cadrul programelor naţionale anuale de monitorizare ale ANSVSA. În anii 2009 şi 2010 s-au analizat în total 447 probe provenind de la carcasele de broileri din abatoare şi a fost identificată prezenţa Campylobacter spp. (C. jejuni, C. coli, C. lari) în 182 probe. În 2011 a fost determinată prezenţa Campylobacter spp. la nivel de retail, în cadrul controlului la raft. Au fost analizate 490 probe, constând în carne de pasăre tranşată, porţionată, refrigerată, provenind de la pui broileri şi curcani, şi a fost identificată prezenţa Campylobacter spp. în 115 probe. Pentru 2012, ANSVSA a prevăzut în Programul Strategic anual continuarea monitorizării acestei bacterii în carnea de pasăre. Potrivit ANSVSA, carcasele de pasăre, carnea porţionată şi organele provenite de la loturile depistate pozitive pot fi consumate după ce sunt supuse tratării termice. În UE, legislaţia nu prevede retragerea de la comercializare a loturilor de carne de pasăre sau organe la care s-a pus în evidenţă prezenţa Campylobacter spp, ci se recomandă tratarea termică a acestora, menţionează ANSVSA. Analizele au fost efectuate în cadrul Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Campylobacter al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, precum şi în laboratoare acreditate ale Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene. Bacteriile din genul Campylobacter se găsesc frecvent în intestinul animalelor şi al păsărilor domestice. De multe ori, animalele infectate nu prezintă simptome. Carnea de pasăre reprezintă sursa cea mai comună a infecţiei la oameni. Contaminarea oamenilor se realizează prin consumul produselor din carne sau lapte insuficient prelucrate termic, dar şi prin consumul de fructe sau legume nespălate. Persoanele care se îmbolnăvesc prezintă crampe, dureri abdominale, diaree, febră, stări de ameţeală şi vomă. Infecţia cu Campylobacter poate fi prevenită prin spălare pe mâini înainte de a prepara mâncarea şi înainte de a mânca şi spălarea cuţitelor şi tocătoarele imediat după prepararea cărnii crude. Carnea crudă trebuie păstrată separat de alimentele pregătite pentru mâncat.