Mâncarea lui Vladimir Putin este degustată de un profesionist, pentru a nu fi otrăvit

Preşedintele rus Vladimir Putin, acuzat de implicare în prăbuşirea avionului malaysian în estul Ucrainei, are angajat cu normă întreagă un degustător profesionist, pentru a se asigura că mâncarea sa nu este otrăvită, relatează The Independent, în ediţia electronică. Informaţia a fost dezvăluită în urma reuniunii de săptămâna aceasta, de la Londra, a Clubului Chefs des Chefs, ai cărui membri pregătesc mesele unor lideri mondiali, inclusiv şefi de state. Această profesie a fost populară de-a lungul secolelor, de la faraonii egipteni până la împăraţii romani şi chinezi, dar continuă să fie şi în prezent. Mâncarea lui Adolf Hitler era degustată în fiecare dimineaţă de o femeie pe nume Margot Woelk, iar fostul preşedinte irakian Saddam Hussein avea mai mulţi degustători angajaţi. În 1978, fostul dictator român Nicolae Ceauşescu a adus un degustător în vizita de stat pe care a efectuat-o la Palatul Buckingham, precizează The Independent. Conform lui Joseph Petro, un fost agent Secret Service în perioada preşedinţiei lui George W. Bush şi autorul cărţii Standing Next to History, fostul preşedinte american nu mânca nimic ce nu era gătit de bucătarii săi şi servit de un angajat al Casei Albe în costum de chelner. Atunci când participa la un summit, personalul lui George W. Bush afla din timp ce este în meniu şi aducea ingredientele de la Washington.