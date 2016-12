Mâncarea, scumpă ca aurul

Dacă tot e agricultura pe butuci şi nu se face nimic pentru a o pune în mişcare, responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezoltării Rurale (MADR) se ocupă cu constatarea realităţii din teren şi cu prognozarea viitorului previzibil care va rezulta din ea. „Cert este că, dacă nu se ameliorează situaţia, mâncarea ar putea ajunge aur pentru români”, a declarat secretarul de stat în MADR, Adrian Rădulescu. În acelaşi timp, producătorii spun că rezolvarea ar fi în mâinile decidenţilor politici. Conform preşedintelui Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, Nicolae Sitaru, ţara noastră ar putea fi una exportatoare, dacă ministerul Agriculturii ar avea nişte strategii agricole pe termen mediu şi lung, nu pe câteva luni, cam cât este mandatul unui ministru în fruntea acestei instituţii. “Politicienii îşi aduc aminte de agricultură numai în campaniile electorale. Cert este că dacă am avea recolte de două ori mai mari, problema preţurilor ar dispărea. La noi recoltele de grâu sunt jenante, de 2,5 tone la hectar, când ar putea fi de patru sau cinci tone. Aceeaşi problemă o avem şi la porumb, unde, în loc de şapte - opt tone, noi nu reuşim să trecem de patru tone pe hectar. Dacă am avea astfel de recolte, nu am mai discuta de scumpiri şi preţuri mari”, a spus Sitaru.

CAPITALISM SĂLBATIC PE MESELE ROMÂNILOR. Rădulescu a declarat că pentru scumpirea alimentelor nu pot fi blamaţi producătorii, deoarece aceştia şi-au vândut producţia imediat după recoltă, la preţuri mici: \"Ce se întâmplă acum este doar un efect al economiei de piaţă. Dacă este cerere, este normal să fie şi preţuri mari. Ce nu s-a scumpit şi probabil nici nu se va scumpi sunt carnea şi laptele\".