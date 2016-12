Mâncați de Post? Trebuie neapărat să știți asta!

12:15:41 / 06 August 2016

„Poruncile date în cele două cărţi aveau îndeosebi un caracter exterior, de ritual şi de tehnică a ritualului, chiar dacă erau privite simultan şi ca legi morale. Prescripţiile rituale erau importante datorită efectului pe care l-au imprimat fiinţei vitale a neamului lui Israel întrucât aceste jertfe implicau chiar dacă simbolic - predarea poporului către Iahve prin oferirea sângelui victimei, deci a vieţii însăşi cuprinse în sânge. Jertfă - sânge - viaţă - moarte sunt datele religioase prin care se exprimă alianţa neamului ales după revenirea în pământul făgăduinţei", a declarat el pentru adevarul.ro. Se credea, in traditia iudaica, ca insasi femeia este raspunzatoare pentru aceasta curgere. Si aceeasi vina purta si femeia care era in perioada lauziei de 40 de zile. Iisus Hristos a redat femeilor demnitatea, recunoscandu-le demnitatea umana si egalitatea in plan spiritual si social cu barbatii. In invataturile sale, Fiul Domnului a pus accent pe curatenia morala si nu pe cea ceremoniala. "În Noul Testament, puritatea se referă la o stare a inimii în care există un devotament total faţă de Dumnezeu. Hristos îi mustra pe farisei, demascându-i pentru că ridicaseră curăţirea rituală şi exterioară mai presus de cea moral-spirituală. În Noul legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul său nu se mai vorbea de animale necurate sau curate, despre evrei sau păgâni, despre bărbaţi circumcişi sau necircumcişi“, spune Maxim Vlad.