Mâncaţi salam? Sfatul specialiştilor: cum să alegeţi cele mai bune sortimente!

Obişnuiţi să mâncaţi salam? Potrivit statisticilor oferite de cei mai mari producători ai acestui aliment din România, da! Românii consumă mult salam. Însă nu toate salamurile sunt benefice pentru organism. Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România - APC România),membră a Organizației Europene a Consumatorilor,a analizat 13 sortimente de salam presat. Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții APC își propun să-i învețe pe consumatori să înțeleagă eticheta produselor astfel încât aceștia să facă achiziții în cunoștință de cauză. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Astfel, potrivit APC, „experienţa din ultimii ani a consumatorului român de mezeluri ne-a arătat că preferinţele acestuia în privinţa produselor consumate au devenit din ce în ce mai diversificate şi rafinate. Astfel, calitatea superioară a produsului, deşi este o condiţie esenţială, nu mai este suficientă. Spre exemplu, consumatorul preferă un salam cu un procent ridicat de carne şi cât mai sărac în aditivi şi conservanţi, dar care să fie uşor de feliat şi de consumat. Este un avantaj incontestabil al salamurilor presate (în diverse forme sau în forme tradiţionale) pentru că, în general, conţinutul mare de carne presupune un procent mic de alte ingrediente adăugate. De aceea, în multe cazuri vom vedea o listă mai scurtă de ingrediente”.

Specialiştii APC au realizat un top al argumentelor pentru care să alegi un salam presat.

TOP 3 ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGI UN SALAM PRESAT:

„Salamurile presate sunt salamuri, în general, cu o cantitate mare de carne în produs (peste 75%). Produsele cu un procent mai mic de carne sunt foarte dificil de presat sau chiar imposibil.

Salamurile presate au crescut în preferinţa consumatorilor în ultimul an vs. aceeaşi perioadă a anului trecut cu aprox. 23% (cf. Nielsen scanning data Jan-May2017 vs. Jan-May 2016).

Salamurile presate nu au formă rotundă, ci pătrată sau dreptunghiulară, ceea ce le face mult mai potrivite pentru forma pâinii feliate, din ce în ce mai apreciată de către consumatorii din România”.

Poate părea ciudat, dar forma contează foarte mult pentru consumatorii români: „Felia de salam trebuie să “te invite” să o aşezi pe felia de pâine potrivită, iar împreună să creeze un sandwich arătos şi, bineînțeles, delicios. Cum forma salamului pare să fie un factor din ce în ce mai important în alegerea produsului, acum putem cumpăra un salam în formă pătrată pe care să îl potrivim perfect cu felia de pâine”. De asemenea, „conţinutul mare de carne specific acestui tip de produsa fost posibil datorită procesului tehnologic de producţie. Producătorii de mezeluri au venit astfel în sprijinul consumatorului cu un produs de o calitate net superioară în ceea ce priveşte ingredientele folosite”.

Specialiştii APC au identificat pentru dvs. cinci mărci de salam presat şi au realizat diferite topuri în funcţie de conţinutul declarat de carne, de proteine la 100 de grame, grăsimi, sare sau preţ. Vi le prezentăm în continuare:

Top 5 mărci de salam presat după conţinutul declarat de carne

Salam secuiesc, pentru 100 grame produs se prelucrează 109 grame carne;

Caroli (Salam semenic extra) conţine 90% carne de porc. Caroli (Salam sandviş cu şuncă extra) conţine 62% carne de porc şi 28% pulpă de porc;

Kaufland (Salam secuiesc)conţine 65% carne de porc şi 18% carne de vită;

Caroli (Salam sandviş)conţine 80% carne de porc;

Fox (Salam sandwich toast cu pui)conţine 55% carne de pui.



Top 5 mărci de salam presat după conţinutul declarat de proteine din 100 grame produs:

Caroli (Salam semenic) conţine 19 grame;

Cris-Tim (Mini salam săsesc) conţine 18,96 grame;

Fox (Salam sârbesc) conţine 17,28 grame;

Caroli (Salam sandviş extra) conţine 17 grame;

Fox (Salam sandwich toast) conţine 16,18 grame.

Top 5 mărci de salam presat după cantitatea declarată de grăsimi din 100 grame produs:

Aldis (Salam presat) conţine 28 grame;

Auchan (Salam secuiesc) conţine 27 grame;

Kaufland (Salam secuiesc) conţine 26 grame;

Caroli (Salam sandviş extra) conţine 21,5 grame;

Fox (Salam sandwich toast) conţine 20,71 grame.

Top 5 mărci de salam presat după conţinutul declarat de sare din 100 grame produs:

Auchan (Salam secuiesc), Aldis (Salam presat) conţin 2,5 grame;

Fox (Salam sârbesc) conţine 2,44 grame;

Cris-Tim (Mini salam săsesc) conţine 2,34 grame;

Fox (Salam sandwich toast) conţine 2,10 grame;

Caroli (Salam Semenic) conţine 2 grame.

Top 5 mărci de salam presat în funcţie de preţul per kg:

Cris-Tim (Salam săsesc) 1 kg costă 33,90 lei în market Penny;

Aldis (Salam presat) 1 kg costă 30,37 lei în hipermarketul Auchan din Bucureşti;

Caroli (Salam Semenic extra) 1 kg costă 29,50 lei în hipermarketul Kaufland din Bucureşti;

Aldis (Salam sandwich) 1 kg costă 29,10 lei în hipermarketul Auchan din Bucureşti;

Cris-Tim (Salam toast), 1 kg costă 27,90 lei în hipermarketul Carrefour.

„În cazul produselor din carne, şi nu numai, calitatea acestora este influenţată în mare măsură de ponderea ingredientului principal. Din păcate, foarte puţini producători declară conţinutul de carne din produsele pe bază de carne. Un alt aspect căruia consumatorii ar trebui să-i acorde o importanţă deosebită este declaraţia nutriţională. Aceasta, în cazul produselor din carne, ne oferă informaţii despre cantitatea de proteine, grăsimi şi sare din 100 grame produs. Acordaţi atenţie grăsimilor saturate (nu mai mult de 6 grame în 100 grame salam) şi conţinutului de sare (necesarul zilnic de sare pentru un adult este de 5 grame), acestea fiind printre factorii determinanţi în apariţia bolilor cardiovasculare şi a accidentului vascular cerebral. Vă recomand să cumpăraţi numai acele produse din carne care au menţionat pe etichetă procentul de carne, care nu trebuie să fie mai mic de 80%. Astfel, pe exemplul salamului presat, în 100 grame produs trebuie să existe cel puţin 80 grame carne”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

Specialiştii APC atrag atenţia încă o dată consumatorilor: „citiţi cu atenţie lista de ingrediente a tuturor produselor pe care le cumpăraţi şi consumaţi în dieta dvs. zilnică. Este foarte important să fiţi interesat şi să înţelegeţi eticheta produselor. În cazul salamurilor presate, vă recomandăm să alegeţi produse cu un procent cât mare de carne şi cu o listă scurtă de ingrediente”.