Manchester United îl mai vrea trei luni pe Henrik Larsson

Campioana Angliei, Manchester United, vrea să repete experimentul de anul trecut, cînd l-a adus sub formă de împrumut pe Old Trafford, pentru trei luni, pe atacantul lui Helsingborg, Henrik Larsson. Sir Alex Ferguson este în căutarea unui atacant care să asigure spatele lui Rooney şi Tevez şi cum transferurile lui Berbatov, de la Tottenham, sau Anelka, de la Bolton, se dovedesc dificile, tehnicianul scoţian se gîndeşte să repete experimentul de anul trecut, cînd l-a luat sub formă de împrumut pentru trei luni pe Henrik Larsson. Campionatul suedez este în pauză pînă în luna martie, astfel încît Larsson este disponibil. În vîrstă de 36 de ani, atacantul suedez i-a impresionat anul trecut atît pe suporteri, cît şi pe Ferguson. Manchester United este gata să ofere 1,5 milioane de lire sterline jucătorului şi aceeaşi sumă clubului pentru împrumutul pe trei luni. “Nu este nimic concret pînă în acest moment. Ne-ar fi contactat cineva dacă aceste zvonuri erau reale. Avem o relaţie foarte bună cu Manchester United”, a declarat preşedintele lui Helsingborg, Sten-Inge Fredin. Henrik Larsson, care în prezent se află în vacanţă împreună cu famila în Insulele Capului Verde, este golgheterul Cupei UEFA în acest sezon, cu şase goluri, fiind la egalitate cu atacantul lui Bayern Munchen, Luca Toni. Sezonul trecut, Henrik Larsson a evoluat sub formă de împrumut la Manchester United între 1 ianuarie şi 12 martie, jucînd şapte partide în care a înscris trei goluri.