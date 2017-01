Mandat de arestare pentru Cuba Gooding Jr.

Poliţia din New Orleans a emis un mandat de arestare pe numele actorului american Cuba Gooding Jr., acuzat că a bruscat o chelneriţă dintr-un bar din celebrul Cartier Francez, în noaptea de luni spre marţi. Chelneriţa a declarat poliţiei că actorul în vârstă de 44 de ani a venit în barul în care ea lucra, împreună cu un grup de prieteni, în jurul orei 03.00 dimineaţa. Clienţii l-au recunoscut imediat pe starul din ”Jerry Maguire”, care în prezent filmează pentru lungmetrajul ”The Butler”, la New Orleans şi au întrebat dacă pot face fotografii cu el. Chelneriţa a declarat că actorul Cuba Gooding Jr. s-a enervat foarte repede. Ea a încercat să atenueze disputa, s-a apropiat de actor şi i-a cerut să se calmeze, însă acesta a bruscat-o. Unul dintre colegii chelneriţei a sunat la poliţie, iar femeia i-a cerut actorului să părăsească barul. Cuba Gooding Jr. ar fi bruscat-o din nou, înainte de a părăsi barul. Acum, mai rămâne de văzut dacă actorul va aştepta să fie arestat de poliţia din New Orleans sau se va preda singur, situaţie în care va beneficia de circumstanţe atenuante, dacă va ajunge în instanţă.

Din păcate pentru starul american, care este căsătorit şi are trei băieţi, nu este prima dată când are probleme cu fanii prea insistenţi. În luna martie, trei femei din Albuquerque, statul New Mexico, l-au acuzat de hărţuire sexuală în urma unui incident destul de asemănător, petrecut tot într-un bar. Acestea au vrut să-i ceară un autograf, în schimb s-au trezit pipăite şi sărutate pe obraz de actor, ceea ce le-a deranjat atât de mult încât au depus plângere împotriva sa. Deşi acestea l-au şi fotografiat în ipostaze care le-ar fi dat câştig de cauză, Cuba Gooding Jr. a continuat să afirme că ”acuzaţiile împrumutau anumite caracteristici de culoare şi miros ale… materiilor fecale”. Cum, într-adevăr, acuzaţiile nu au ajuns în instanţă, se crede că actorul a fost bun de plată, pentru ca femeile cu pricina să renunţe la acţiunea lor. Cuba Gooding Jr. a devenit cunoscut pentru rolul din ”Jerry Maguire”, în 1996, pentru care a fost recompensat cu premiul Oscar.