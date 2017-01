Mandatul de arestare emis pe numele lui Ghiță, menținut de Înalta Curte

După ce în urmă cu cinci zile răspundea sec "nu comentez deocamdată", fostul premier Victor Ponta a avut o primă reacție în legătură cu dezvăluirile șocante făcute de Sebastian Ghiță. Acesta afirma într-una din filmările furnizate presei că Ponta ar fi fost șantajat în 2014, când se afla în fruntea Executivului, de șeful operativ al Serviciului Român de Informații (SRI), generalul Florian Coldea, să o numească pe Laura Codruța Kovesi la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). În plus, într-o nouă înregistrare dată publicității, dispărutul Ghiță susține că același Ponta a fost amenințat de același Coldea că, dacă va continua proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov, va fi arestat...

"Ponta îşi dorea să continue proiectul cu autostrada Comarnic-Braşov însă Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a ameninţat de faţă cu mine că îl va aresta, pe el şi funcţionari din CNADNR care îndrăznesc să avanseze cu acest proiect. Îl va aresta dacă semnează contractul. Licitaţia, pentru că a fost vorba de o licitaţie între mari concerne europene, fusese deja câştigată de către consorţiul Vinci Strabag Aktor şi era susţinută de două grupuri financiare mari: Societe Generale din Franţa şi Erste Group Bank din Austria. În februarie 2015, la Cheia i-am reproşat lui Florian Coldea că blochează România blocând acest proiect şi nu numai. Mi-a răspuns foarte nervos şi agasat că europenii vor autostrada Piteşti- Sibiu pentru că pe acolo este definit culoarul european iar restul de bani pe care România îi strânge trebuie să-i păstrăm pentru a cumpăra armanent. I-am explicat că autostrada Piteşti-Sibiu costă şapte miliarde de euro şi va dura peste 12 ani să o facem iar autostrada Comarnic- Braşov va costa sub un miliard şi o poate face România în doi ani, maxim trei", a afirmat Sebastian Ghiță.

Acesta a continuat: "Iată că ce am spus atunci a confirmat guvernul Cioloş acum câteva săptămâni. Au spus foarte clar că până în 2023 să ne luăm gândul de la a avea o autostradă. Comarnic - Braşov ne-ar fi costat mai puţin de un miliard şi România ar fi putut construi în doi ani, maxim trei. De ce s-a luat decizia, care sunt interesele? Cum le răspunde oamenilor că în 2018 n-au trecut cu o autostadă Carpaţii? Să le răspundă Coldea. Eu le spun cine a blocat construirea. A fost ultima convorbire neoficială pe 1 februarie 2015. El a plecat supărat şi după două săptămâni, pe 17 februarie, atât fostul premier, cât şi eu, ne-am trezit cu un dosar, familia lui Victor Ponta a fost chemată la DNA, le-au făcut percheziţii, le-au confiscat tabletele nepoţilor. Nici după doi ani procurorii nu au făcut ceva cu acel dosar",a spus Sebastian Ghiţă.

După "nu comentez", Victor Ponta a revenit cu o postare pe Facebook, extrem de vagă: "Mă întreabă oamenii ce cred despre dezvăluirile lui Sebastian Ghiță (până acum a spus doar 2% din ce știe cu adevărat)! Păi cred ce zice mai jos Doru Bușcu", a scris Ponta, care citează un articol publicat de catavencii.ro, "Clanul sticlinienilor" (http://www.catavencii.ro/editorial/clanul-sticlinienilor/). Unul dintre susținătorii lui Victor Ponta i-a răspuns acestuia pe Facebook "Și nu crezi că ar fi cazul să vorbești? Din respect pentru noi cei care ți-am fost și îți suntem alături", Ponta completând "Ba da". Și cam atât pentru moment... Este incredibil faptul că fostul șef al Guvernului refuză să nege sau să confirme tabloul extrem de grav creionat de Ghiță, în care premierul României este ținut sub control de șeful SRI, cel care conduce din umbră țara...

Pe de altă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a judecat marţi contestaţia lui Sebastian Ghiţă la decizia de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă, termenul iniţial fiind stabilit pentru 16 ianuarie. Așa cum era de așteptat, magistrații au descis să mențină mandatul de arestare. Fostul deputat este în continuare căutat de poliţişti. Avocatul lui Sebastian Ghiță susține că membrii familiei fostului deputat nu știu unde se află acesta, însă nu l-au dat dispărut. "Nici familia și nici dintre cunoștințele lui Sebastian Ghiță nu știu unde se află acesta. Nu au nicio informație și nu au nici modalitatea de a-l căuta. Nu l-au dat dispărut. (...) Nu mi s-a mai întâmplat să apăr un client cu care nu am reușit să iau legătura. Nu am avut vreo solicitare din partea unei rude să continuăm să îl reprezentăm pe Sebastian Ghiță, însă noi am decis că trebuie să facem asta. Împuternicirea avocațială a fost semnată de tatăl lui Sebastian Ghiță. Nu am nicio informație unde se află inculpatul", a declarat marți avocatul Bogdan Micu, ÎCCJ.