Mandinga a calificat România în finala Eurovision

Reprezentanta României la Eurovision, trupa Mandinga, s-a calificat în finala concursului internaţional, care se va desfăşura sâmbătă seară, la Baku, în Azerbaidjan, după ce a trecut, marţi, de semifinală. Deşi solista formaţiei Mandinga, Elena Ionescu, a avut nişte probleme tehnice cu casca, artiştii români care au interpretat în concurs piesa „Zaleilah”, compusă de Costi Ioniţă, au reuşit să treacă cu brio de acest inconvenient, convingând publicul.

Cele 18 ţări care au evoluat în prima semifinală Eurovision, pe scena Crystal Hall de la Baku, au fost, în ordinea intrării în concurs: Muntenegru, Islanda, Grecia, Letonia, Albania, România, Elveţia, Belgia, Finlanda, Israel, San Marino, Cipru, Danemarca, Rusia, Ungaria, Austria, Moldova şi Irlanda.

O SEMIFINALĂ MAI DIFICILĂ DECÂT SE AŞTEPTAU Membrii trupei Mandinga au spus că, din păcate, în semifinala de marţi seară nu a fost atât de bine ca la repetiţii, iar dificultăţile prin care a trecut frumoasa solistă, Elena, le-au diminuat un pic entuziasmul iniţial. Mai mult, incidentul petrecut pe scena de la Baku a stârnit chiar suspiciuni de... sabotaj a echipei româneşti.

După primele acorduri, Elena Ionescu a realizat faptul că monitorizarea din cască, în care auzea atât vocile colegilor, cât şi negativul piesei, a dispărut integral, astfel încât ea a cântat întreaga piesă doar pe întoarcerea sunetului din sală. La jumătate melodiei, Elena a decis să-şi scoată casca, pentru că mai mult o incomoda. Incidentul a supărat-o pe cântăreaţă, care a izbucnit în plâns la finalul reprezentaţiei.

„Este ca atunci când conduci o maşină cu geamurile aburite. Se vede ceva, dar totuşi, dacă nu cunoşti foarte bine drumul, faci uşor un accident. Aşa a fost şi pentru mine pe scenă. Am avut o scurtă reacţie de şoc în momentul în care am realizat că nu mai aud nimic în cască. Totuşi, noi am reuşit să trecem peste acest moment”, a declarat solista trupei Mandinga.

„OBIECTIVUL NOSTRU ESTE SĂ AJUNGEM ÎNTRE PRIMELE CINCI ŢĂRI” După incidentul catalogat de anumite voci din breasla artistică, dar şi din rândul fanilor români, drept o posibilă tentativă de... sabotaj, organizatorii Eurovisionului şi-au recunoscut vina pentru problema tehnică din semifinală şi au spus că regretă incidentul neplăcut. „Organizatorii Eurovision ne-au asigurat că a fost un incident neplăcut, pe care îl regretă şi care nu trebuie să dezvolte în noi o teorie a conspiraţiei. Ne-au dat asigurări că în finală totul va fi perfect pentru România”, a declarat şeful delegaţiei României la Eurovision, Dan Manoliu.

Elena, care a evoluat pe scenă ca o adevărată profesionistă, a recunoscut că Eurovision este un concurs complex şi greu. Colegul ei de trupă, Alex, a menţionat: „Obiectivul nostru este să ajungem între primele cinci ţări. Desigur, ne dorim să câştigăm Eurovision. Am muncit şi muncim mult pentru asta. Am venit aici să-i facem mândri pe români şi fix asta vom face şi pe 26 mai\".

Eurovision va continua, în această seară, cu a doua semifinală, când vor concura, în ordinea tragerii la sorţi: Serbia, Macedonia, Olanda, Malta, Belarus, Portugalia, Ucraina, Bulgaria, Slovenia, Croaţia, Suedia, Georgia, Turcia, Estonia, Slovacia, Norvegia, Bosnia şi Herţegovina, Lituania. Ţările calificate direct în finală sunt Marea Britanie, Franţa, Italia, Azerbaidjan, Spania şi Germania.

Semifinala de astăzi, precum şi finala de sâmbătă vor fi transmise în direct pe TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional, cu începere de la ora 22.00. Mandinga va intra în finala Eurovision Song Contest 2012 cu numărul 14 şi, conform statisticilor şi cotelor caselor de pariuri, este a patra favorită la victoria finală.