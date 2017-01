"Mandinga" se relaxează alături de familie

De cînd activează în noua formulă, de zece artişti, trupa "Mandinga" a avut un succes remarcabil, fanii fiind entuziasmaţi de fiecare concert al formaţiei. Mai mult, componeţii trupei au devenit, în anul 2006, şi actori. După ce şi-au jucat propriul rol într-un serial TV românesc de succes, "Mandinga" a încheiat, recent, filmările la comedia americană "Dorm Daze 3". Filmul este produs şi regizat de fraţii Hillenbrand, avîndu-l ca director de imagine pe Viorel Sergovici, acesta urmînd să fie lansat în Statele Unite ale Americii şi în Europa, în vara acestui an. "Am avut ocazia să ne jucăm rolul propriu, al orchestrei de salsa < Mandinga >, invitată să cînte la un bal fastuos într-un castel bîntuit de vampiri. < Dorm Daze > este ceea ce americanii numesc < teen comedy >, adresîndu-se tinerilor între 18 şi 25 de ani, bineînţeles, şi studenţilor dornici de distracţie. Am filmat cinci zile la Castelul Corvineştilor din Hunedoara, iar la sfîrşitul sesiunii de filmări am pregătit o seară latino pentru echipa filmului, într-un club din oraş", a declarat Chupi, unul dintre membri formaţiei.

După un an extenuant, dar încununat de succese, cei zece artişti şi-au luat o binemeritată vacanţă, începînd cu data de 6 ianuarie, urmînd să se întoarcă pe scenă în luna februarie. Biu şi Marieta au plecat acasă, în Cuba, Aristides a plecat la familia sa, în Chile, iar componenţii trupei din România îşi petrec timpul liber tot cu familiile. "A fost un an plin de evenimente şi era timpul să ne încărcăm bateriile pentru a ne face planuri noi. Pentru acest an, avem numeroase surprize pentru fanii noştrii", a menţionat Florin, unul dintre cei zece componenţi ai trupei "Mandinga".