“Mandinga“ va colabora cu Luis Vazquez, cel mai bun dansator de salsa din lume

După relansarea cu succes a grupului “Mandinga“ în noua formulă, noutăţile nu se opresc aici, una dintre cele mai mari surprize de pînă acum fiind prima colaborare muzicală internaţională a formaţiei. “Mandinga“ va lansa, în curînd, versiunea salsa a hitului “Goochi”, în formula Mandinga featuring Luis Vazquez. Piesa va marca, de altfel, şi debutul în muzică al lui Luis, un idol al comunităţii latino: cel mai bun dansator de salsa din lume, inventatorul stilului modern de dans LA Salsa, coregraf şi performer în filme precum “Dance with me”, show-uri de televiziune şi spectacole de amploare, împărţind scena cu nume precum Thalia, Jennifer Lopez, Tito Puente, Quincy Jones şi alţii. Luis este ambasadorul “Mandinga“ în lume (începînd din luna iunie a acestui an) şi a “propovăduit” salsa în peste 40 de ţări ale lumii, fiind capul de afiş al celor mai mari congrese de salsa, inclusiv al Flamingo Salsa Festival, care a avut loc în august în România, sub organizarea “Mandinga“. Luis Vazquez a declarat: “Am remarcat < Mandinga > prima dată în 2005, la Festivalul de Salsa de la Sofia. Este o trupă grozavă. Am revăzut live < Mandinga > un an mai tîrziu şi am simţit un salt uriaş. Fetele şi băieţii noi dau formulei un farmec în plus, de latino autentic, care va prinde în multe ţări. Sînt încîntat de cel mai recent single, , şi de colaborarea noastră. < Mandinga > va ajunge foarte departe”.

Piesa "Goochi", în formula “Mandinga“ featuring Luis Vazquez, va ajunge, în curînd, în Elveţia, unde se află, în această perioadă, Luis Vazquez şi partenera lui de dans, Melissa Fernandez, urmînd ca de la Lugano să străbată peste 15 ţări din Europa şi America Latină, ca power-play al congreselor de salsa şi nu numai. "Goochi" de export va fi, însă, doar unul dintre multele puncte de atracţie ale albumului "Gozalo!", pe care “Mandinga“ îl va lansa în luna noiembrie.