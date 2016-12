Revin la subiectul de ieri. Un primar suspendat spunea că fiecare familie din ţărişoara noastră are în cuprinsul ei un dosar penal. În concepţia sa, infractorul este prezentat sub auspicii morale progresiste. Individul, indiferent de faptele comise, neprins fiind, este om cinstit! În acest context, dosarul penal capătă valoarea unei caracterizări de bună conduită. Până să intre în conflict cu legea, primarul suspendat era un anonim oarecare. Chiar el recunoaşte că nu-l băga prea multă lume în seamă, fiind foarte sărac la capitolul merite deosebite. După ce s-a ales cu dosar penal, la scurt timp, a câştigat în popularitate. A început să fie curtat de partid, fiind cotat ca foarte credibil. Cât timp poliţia îl plimba cu duba prin faţa operatorilor de televiziune, s-au petrecut lucruri extrem de interesante. Din anonim, în doar câteva zile, a devenit erou. Şi, culmea, om de sacrificiu! Prin gestul său de a se certa cu legea, a contribuit decisiv la reabilitarea partidului din care face parte. În fine, clevetitorii au fost puşi cu botul pe labe. Iată, au zis cei din gaşca lui Toma necredinciosul, se poate ca şi un om al Puterii, fie el cât de mare sau cât de mic, să ajungă la zdup! Ca nimeni să nu pună la îndoială valoarea sa morală şi capacitatea creatoare, primarul suspendat a fost reales în funcţia supremă de partid. În curând, propagandiştii ne vor ţine lecţii despre mândria de a fi infractor. Dincolo de vorbe, gestul contează. Cine nu are un infractor în partid să recruteze de la alţii. S-ar putea ca, în curând, să asistăm la o veritabilă competiţie a dosarelor penale. Înainte, ca principiu şi imagine, conta foarte mult cine pe cine dă în gât… Acum, dacă observaţi, dezvăluirile pe această temă sunt trecute în cartea de onoare a partidului. Vezi cazul ALRO. Se discută? Se discută. Şi ce dacă! Pentru ca imaginea dosarului penal să nu se dilueze, propagandiştii fac apel la cei care au furat stenogramele să le aducă înapoi. Fără dovezi clare de trafic de influenţă la nivel înalt sau, mă rog, ce se mai spune pe acolo, cazul ALRO riscă să fie catalogat ca fiind o simplă găinărie. Fiecare familie are un dosar penal - cugetă primarul suspendat. Atunci, în acest context, de ce să nu-i credem pe cei care spun că fiecare partid se fuduleşte cu gulerele sale albe! Dacă observaţi, toţi băieţii deştepţi s-au concentrat în jurul Puterii. De muncit, ca să zic aşa, muncesc doar proştii! Mândria de a fi infractor derivă din tupeul cu care unii ne fură pe faţă în văzul unei ţări întregi. Aştia sunt orfani. Adică, pe scurt, nu au mamă, nu au tată! În nota aceluiaşi tupeu ieşit din comun, primarul suspendat spune că, în fapt, fiecare familie din România este un mic cuib de infractori. Dumnealui ne confundă pesemne cu anumite nuclee din viaţa politică şi cu bisericuţele din partidul pe care îl mână la vale. Nu degeaba se spune că cine se aseamănă se adună. Sau poate că domnia sa ne sugerează că, în realitate, suntem un stat poliţienesc!