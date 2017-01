Manevre militare NATO în Marea Neagră

Fregatele „Juan de Borbon” din Spania şi “General Kazimierz Pulaski” din Polonia au ajuns, ieri dimineaţă, în dana de pasageri a Portului Constanţa şi au acostat în apropierea fregatei germane “Lübeck”, sosită la Constanţa vinerea trecută. Navele amintite fac parte din componenţa Grupării Navale Permanente 1 a NATO (Standing NATO Maritime Group One sau SNMG1) din Marea Mediterană şi vor rămîne la Constanţa pînă pe 29 august. Fregata americană “Taylor”, membră a aceleiaşi structuri navale, urmează să ancoreze în această dimineaţă, alături de navele amintite. Pe parcursul staţionării la Constanţa, militarii de pe navele grupării NATO vor face vizite la Comandamentul Flotei, autorităţilor locale şi vor participa la activităţi sportive împreună cu marinarii români. Desigur, partea cea mai plăcută a programului o reprezintă vizitarea litoralului românesc. Comandantul Grupării Navale Permanente 1 a NATO din Mediterana (SNMG 1), contraamiralul Juan Rodriguez, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă ţinute la bordul navei comandant a Grupării - fregata „Juan de Borbon”, că exerciţiile militare planificate să se desfăşoare în această perioadă în Marea Neagră nu au nicio legătură cu conflictul din Georgia: “Vom face exerciţii tactice pe mare, conform programului stabilit, vom discuta despre operaţiuni, scopul exerciţiilor fiind de a promova interoperabilitatea între forţele navale ale ţărilor membre NATO”. Referitor la acuzaţiile Moscovei conform cărora patru nave NATO vor efectua manevre în apropierea coastelor georgiene, Rodriguez a precizat: ”Nu este adevărat, iar Rusia ştie asta. Vă spun că Rusia a fost informată de exerciţiile de interoperabilitate pe care le vom face cu flota română şi bulgară în Marea Neagră”. Comandantul SNMG 1 a adăugat că navele grupării nu vor merge cu ajutoare umanitare în Georgia, ci vor face exerciţii tactice de rutină, programate cu un an şi jumătate în urmă şi care au fost anunţate. Oficialul a menţionat că prezenţa Forţei NATO în Marea Neagră nu are vreo legătură cu conflictul din Caucaz.

Zonele maritime în care se vor desfăşura exerciţiile în comun cu marina română urmează a fi stabilite în aceste zile. Juan Rodriguez a menţionat că este impresionat plăcut de discuţiile avute cu conducerea marinei militare Române. Referitor la cele două fregate, achiziţionate de Forţele Navale Române, acesta a făcut aprecieri favorabile: “SNMG1 este fericit şi mîndu să facă exerciţii alături de partenerii români”. Rodriguez a impresionat prin modul deschis, jovial şi elegant cu care a relaţionat cu presa română. Înaltul oficial militar care se află pentru a doua oară în România, tot în cadrul unei misiuni NATO a marinei, nu şi-a ascuns nici admiraţia faţă de limba română care are origini comune, latine, cu limba sa maternă. Principalele misiuni ale SNMG 1, una dintre cele patru grupări permanente pe care le are în prezent NATO, sînt de control şi protecţie a căilor maritime, luptă antiteroristă, embargo, evacuări de civili, operaţii şi gestionare de crize. Vineri, navele militare străine vor ieşi pe mare unde, timp de o zi, vor desfăşura exerciţii în comun cu fregata românească “Regele Ferdinand”.