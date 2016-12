Manevre militare ruse, în oglindă cu cele NATO

Rusia a demarat manevre militare în enclava europeană Kaliningrad, comparabile cu cele pe care NATO le desfăşoară în apropierea frontierei sale cu ţările baltice, a anunţat, ieri, Ministerul Apărării de la Moscova. ”Numărul participanţilor la manevre în regiunea Kaliningrad, forţele şi mijloacele puse în funcţiune de Ministerul rus al Apărării sunt comparabile cu numărul persoanelor, armelor şi echipamentelor militare implicate în exerciţiile de la frontieră desfăşurate de ţările NATO”, a anunţat ministerul rus.

Aceste manevre ruseşti au loc în acelaşi timp cu exerciţiul naval multilateral Baltops şi cel terestru Saber Strike, organizate în fiecare an, din 2010 încoace, de către NATO în ţările baltice, a anunţat ministerul. Kaliningrad este un oraş total izolat de teritoriul rusesc, situat între Polonia şi Lituania. În acest an, circa 4.700 de militari şi 800 de vehicule britanice, canadiene, americane, finlandeze sau poloneze participă la manevrele NATO, care implică zece ţări membre şi care au început luni, în Letonia, şi ar urma să se încheie la 20 iunie, în Lituania vecină. Iniţial fusese invitată şi Rusia să participe la aceste manevre, dar NATO a suspendat parteneriatul militar cu Moscova, după alipirea Crimeei, în martie. De altfel, un oficial rus a anunţat ieri că 20 de avioane de vânătoare de tip SU-27, aparţinând Forţelor Aeriene ruse, vor fi staţionate la o bază aeriană din Crimeea, începând de la sfârşitul acestui an. Armata ucraineană avea peste 50 de avioane militare la baza de la Belbek, dar acestea au fost transferate în Ucraina, după ce Rusia a anexat regiunea Crimeea.

Luni seara, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a calificat drept contraproductive expansiunea NATO către est şi consolidarea structurilor sale militare în apropierea frontierelor ruse. După alipirea de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea, NATO şi-a consolidat efectivele militare în apropiere de frontiera dintre ţările baltice şi Rusia. Cele trei foste republici sovietice - Lituania, Letonia şi Estonia - care au intrat în NATO în 2004 sunt îngrijorate de potenţialul militar tot mai mare al Rusiei la frontierele lor, criza ucraineană accentuând aceste temeri.

Ieri, Victoria Nuland, subsecretarul de stat american pentru Afaceri Eurasiatice, a dat asigurări că SUA nu intenţionează să instaleze sisteme antirachetă în Ucraina sau în Georgia. Preşedintele american, Barack Obama, a afirmat că SUA îşi vor consolida prezenţa militară în Europa de Est, garantând nu doar securitatea ţărilor membre NATO, ci şi pe cea a Ucrainei, Georgiei şi R. Moldova.