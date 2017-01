MANGALIA - Acţiuni pentru integrarea persoanelor seropozitive în societate

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din Mangalia, în colaborare cu Primăria şi Asociaţia familiilor şi copiilor infectaţi HIV - Sida ”O rază de lumină” au organizat, la sfîrşitul săptămînii trecute, la Centrul Cultural “Euxin”, din localitate, simpozionul cu tema “HIV-SIDA o problemă care ne priveşte”. Au participat la eveniment reprezentanţi ai unităţilor de învăţămînt din localitate, reprezentanţi ai administraţiei locale, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, ai Poliţiei de proximitate, precum şi elevi din Mangalia. Proiectul are ca obiectiv principal cunoaşterea aprofundată a acestui “flagel al secolului numit HIV-SIDA“. Prin acest proiect se doreşte implementarea unor modalităţi de prevenire, cunoaşterea drepturilor şi a şanselor egale în educaţie ale tuturor persoanelor infectate cu acest virus. “Integrarea persoanelor seropozitive în şcoală şi implicit în societate este foarte importantă“, a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. Acţiunea, care se va desfăşura pe o perioadă de un an, se bazează pe autofinanţare şi se aşteaptă implicarea tuturor celor care doresc să sprijine derularea proiectului. “Dezbaterile simpozionului au reliefat implicarea directă a reprezentanţilor tuturor domeniilor de activitate: educaţie, sănătate, administraţie locală, ONG-uri, biserică, pentru ca persoanele seropozitive să-şi găsească locul în cadrul societăţii noastre. Sprijin acest proiect şi consider că indiferent de problemele sociale cu care ne confruntăm în această perioadă, din cauza crizei economice, trebuie să acordăm şanse egale tuturor locuitorilor municipiului Mangalia. Persoanele care suferă de această necruţătoare boală sînt cetăţeni ai oraşului, mai presus de toate sînt oameni şi trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi noi“, a declarat Tusac.