MANGALIA - Cazul Lăcrămioarei Minginer, în atenţia Primăriei

Cazul Lăcrămioarei Minginer a revenit în atenţia Primăriei Mangalia după ce, ieri, femeia a recurs la o metodă extremă de a-şi face cunoscută problema: s-a aşezat pe treptele Primăriei şi a declarat că intră în greva foamei. Motivul nemulţumirii sale îl reprezintă un teren intravilan pe care-l solicită încă din 2002, din perioada în care primar era Zanfir Iorguş. Un comunicat de presă al Primăriei Mangalia precizează că notificarea Lăcrămioarei Minginer adresată Primăriei privind restituirea în natură sau prin echivalent bănesc a imobilului din str. Frumoasei, nr. 5 este înregistrată cu nr. 55 din 6 februarie 2002. „Acesta este încă un caz al cetăţeanului simplu, lăsat la voia întîmplării, purtat prin tribunale şi care ajunge la disperare din cauza dezinteresului fostei conduceri a municipiului Mangalia. Problema ei se putea rezolva într-un an, dar a fost plimbată în instanţe şi a pierdut timp şi bani aiurea. Cunosc problemele familiei Minginer şi am fost mereu deschis la discuţii. Am solicitat urgentarea rezolvării cazului în sens favorabil familiei, dar justiţia trebuie să-şi facă datoria în termenul legal”, a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. La solocitarea femeii, administraţia locală a făcut demersurile necesare pentru a i se da în schimb un alt teren intravilan, în cartierul Dobrogea I. Primăria Mangalia i-a găsit deja un loc de muncă şi o locuinţă temporară Lăcrămioarei Minginer, unde va locui pînă la soluţionarea pozitivă a cazului ei. „I-am oferit o locuinţă ca să nu mai aibă probleme cu proprietarii cărora le plăteşte chirie şi i-am găsit un loc de muncă, astfel încît să-şi poată asigura minimul necesar pentru un trai decent. Ne concentrăm eforturile pentru a rezolva cazul în maximum două - trei săptămîni. Înţelegem gravitatea situaţiei, ţinînd cont şi de boala cu care luptă copilul familiei. Este un caz ajuns la limită şi gestul Lăcrămioarei Minginer este unul disperat. Dar nu este singurul caz de care fosta administraţie, condusă de Zanfir Iorguş, şi-a bătut joc!”, a spus edilul Mangaliei.

Lăcrămioara Minginer a notificat Primăria Mangalia pentru restituirea în natură sau prin echivalent bănesc a imobilului situat pe str. Frumoasei nr. 5, format, la data preluării abuzive, dintr-un teren în suprafaţă de 500 metri pătraţi şi o construcţie. Prin Sentinţa civilă nr. 970/4.09.2008, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea modificată şi a obligat pîrîţii să răspundă în totalitate notificării ei din 2002, formulată conform Legii 10/2001. Reprezentanţii Primăriei susţin că fostul Zanfir Iorguş i-a soluţionat notificarea numai cu privire la imobil, acordîndu-i o casă de locuit care, în prezent, e demolată, iar sarcina de a rezolva restituirea în natură sau prin echivalent terenul aferent locuinţei demolate a revenit actualei administraţii locale. Din neatenţie, în cuprinsul Sentinţei civile nr. 970/4.09.2008, pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a scris greşit numele Lăcrămioarei Minginer şi ea s-a văzut nevoită să formuleze o “cerere de îndreptare eroare materială”, ce a fost soluţionată de aceeaşi instanţă prin încheierea din 26 ianuarie 2009, rectificare comunicată primarului Mangaliei abia la 16 martie. Ulterior, femeia a formulat o cerere la Primărie, înregistrată cu nr. 51816/23.03.2009, privind identificarea terenului aferent locuinţei demolate. Serviciile abilitate din cadrul Primăriei au identificat un teren ce va putea fi acordat Lăcrămioarei Minginer, soluţia finală urmînd să fie comunicată familiei în următoarele două săptămîni.