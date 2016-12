MANGALIA - Consilierii locali, chemaţi „la ordine” de inspectorii lui Boc

Un nou episod s-a consumat, ieri, din foiletonul scandalului dintre o parte a consilierilor locali din Mangalia, zece la număr, şi primarul Claudiu Tusac. Intraţi peste noapte în acest război ca „neutri”, inspectorii Corpului de Control al primului ministru, trimişi special la Mangalia de Emil Boc pentru a „rezolva problema”, i-au chemat, ieri, la „ordine” pe cei 10 consilieri locali, dar şi Prefectura Constanţa, care a fost reprezentată de consilierul juridic Raluca Chiţoiu. Cei zece consilieri au motivat întîlnirea ca fiind o dezbatere a celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local, înfiinţate la începutul acestui an de aceiaşi consilieri. Dacă aleşii locali din Mangalia au spus că a fost doar o întîlnire pe comisii, reprezentantul Prefecturii i-a declarat primarului Claudiu Tusac cu seninătate că a venit la o şedinţă de consiliu local. Nu cu aceeaşi seninătate i-a abordat şi pe reprezentanţii mass-media, cărora reprezentantul Prefecturii le-a interzis participarea la şedinţa comisiilor. Mai mult, aceasta a refuzat să ofere amănunte reprezentanţilor presei la sfîrşitul şedinţei cu privire la subiectele discutate, în condiţiile în care, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2001, art. 16, şedinţele de consiliu sau pe comisii sînt deschise publicului. Deşi consilierul juridic, Raluca Chiţoiu, a dat presa afară de la lucrări, biroul de presă al Prefecturii a precizat că reprezentantul său avea doar calitatea de observator la lucrări şi nu de a prezida această şedinţă. Atunci, întrebarea este: „În ce calitate, consilierul juridic, Raluca Chiţoiu, a dat presa afară din sala de şedinţe a Primăriei Mangalia?” Referitor la şedinţa pe comisii a consilierilor locali, convocate de inspectorii lui premierului Emil Boc, primarul Mangaliei Claudiu Tusac, a declarat că nu a fost deranjat de această întîlnire. „Am acceptat să se întîlnească în sediul Primăriei, ba chiar am spus că le stau la dispoziţie dacă doresc. Nu am avut nimic împotrivă, pentru că eu consider că a fost o mascaradă de întîlnire. De oare aceste la şedinţe pe comisii, care a fost, de fapt, într-o singură sală, au luat parte şi juriştii Corpului de Control, dar şi cel al Prefecturii? Oare ce au avut de ascuns, în condiţiile în care la această întînire nu au fost invitaţi să participe consilierii locali ai PSD, care sint şi ei membrii ai acestor comisii?”, a spus Claudiu Tusac. El a adăugat că, din puctul său de vedere, aceste comisii sînt ilegal constituite. „În 21.05.2008, comisiile Consiliului Local, cini la număr la acea dată, au fost constituite în unanimitate. Pentru că au dorit să preia puterea, 10 consilieri ai opoziţiei de al PD-L, PNL, PC şi PRM au organizat o şedinţă extraordinară, ilegală, şi au schimbat componenţa comisiilor, micşorîndu-le de la cinci la trei comisii. Numai că, acestea sînt ilegale, unul din motive fiind că în cele trei comisii au fost cuprinşi doar 18 consilieri locali din 19 cît numără Consiliul Local”, a adăugat Claudiu Tusac. El a adăugat că este uitmit de atitudinea Prefecturii, care a legalizat aceste comisii, în mandatul actualului prefect, în condiţiile în care fostul prefect precizase printr-un ordin că acestea sînt ilegal consituite.