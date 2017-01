MANGALIA - Demersuri pentru reabilitarea turistică a sudului litoralului

Deşi mai bine de două luni ne despart de startul sezonului estival, administraţia locală de la Mangalia îşi continuă ofensiva privind revigorarea sudului litoralului. Sub deviza „Stop expansiunii turiştilor către Bulgaria”, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a organizat, ieri, la Casa de Cultură din localitate, o întîlnire cu agenţii economici cu activitate în turism. Edilul Mangaliei le-a cerut hotelierilor, încă o dată, să colaboreze cu Primăria, solicitîndu-le, de asemenea, să dezvolte serviciile şi condiţiile de lucru pentru angajaţi. El a spus că turismul din sudul litoralului poate să se dezvolte numai printr-un management bun şi adecvat. „Mangalia are 50% din potenţialul turismului litoral dar, din păcate, în ultimii ani, sudul judeţului a fost lăsat de izbelişte. Turismul poate fi rampa de lansare economică şi de aceea cred că a sosit momentul să ne ridicăm, pentru că bulgarii sînt în degringoladă în ceea ce priveşte turismul. Dezvoltarea turismului poate fi făcută împreună: primărie şi agenţi economici”, a spus Claudiu Tusac. El le-a prezentat agenţilor economici principalele proiecte cu care administraţia locală intenţionează să vină în sprijinul turismului: reabilitarea tuturor drumurilor din staţiuni şi Mangalia, proiect care se ridică la 25 de milioane de euro, şi refacerea iluminatului public. Pe lîngă acestea, primarul le-a mai prezentat hotelierilor şi cîteva dintre proectele care se doresc a fi o alternativă pentru atragerea turiştilor: un stadion nou, de 5.000 de locuri, parc expoziţional, două terenuri de mini-golf profesionist, piscină olimpică, ţara piticilor şi western park. „Turiştii au nevoie de alternative pentru distracţie, nu numai de mare. De aceea vreau ca noi, Primaria, să venim cu proiecte concrete pentru a putea veni cu ceva în faţa turiştilor”, a mai spus Claudiu Tusac. Edilul Mangaliei a adăugat că speră la mărirea duratei sezonului estival la mai mult de cinci luni şi la schimbarea în bine a staţiunilor cu sprijinul agenţilor economici, care să închidă locaţiile cît mai tîrziu. Primarul Mangaliei a mai ţinut să explice agenţilor economici şi taxele pe care Primăria le va aplica pentru unităţile mai mari de 300 de metri pătraţi care îşi vor deschide porţile în acest an. „Cine deschide la 1 mai plăteşte 750 de lei, cine dechide pe 2 mai plăteşte 3.000 de lei, iar suma poate ajunge la 50.000 de lei pentru cine deschide în iulie”, le-a spus hotelierilor Claudiu Tusac, care a adăugat că deşi taxele sînt uriaşe, acestea pot avea un efect poziţiv aspus litoralului. În final, primarul Mangaliei le-a cerut sprijin investitorilor pentru a transforma sudul litoralului într-o perlă a turismului. De partea cealaltă, preşedintele Asociaţiei Investitorilor din staţiunea Venus, Lucian Iftimie, a declarat că printre principalele investiţii care ar trebui derulate imediat în staţiuni se numără aimentarea cu apă a tuturor spaţiilor verzi, prin irigare, reabilitarea trotuarelor, crearea de locuri de odihnă, înfiinţarea de grupuri sanitare pe plajă, dezvoltarea atelierelor meşteşugăreşti.