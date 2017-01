MANGALIA - Pachete cu alimente pentru pensionari

Primăria Mangalia va demara, în perioada imediat următoare, lucrările privind reabilitarea infrastructurii în municipiu şi în staţiuni. Primarul Claudiu Tusac a declarat că are în vedere revigorarea turismului prin refacerea infrastructurii: asfaltări, refacere trotuare, iluminat public, canalizare, spaţii verzi. El a adăugat că proiectele vor fi realizate prin colaborare cu agenţii economici. De asemenea, Primăria Mangalia va demara şi programul de construcţie a locuinţelor ieftine pentru tineri, program care a fost promis de primar în campanie electorală. “Infrastructura oraşului şi a staţiunilor, dar şi construcţia de locuinţe ieftine sînt prioritare pentru începutul de mandat. Îi asigur pe locuitorii oraşului că tot ceea ce am promis în campanie vom realiza”, a spus Claudiu Tusac. Primarul Mangaliei a adăugat că, în domeniul asistenţei sociale, va fi demarat programul privind asigurarea de spaţii pentru petrecerea timpului liber, pe perioada verii, pentru pensionarii din Mangalia. În acest sens, se are în vedere, pentru început, realizarea a 2 - 4 pavilioane de vară din lemn, dotate cu băncuţe de lemn şi mese. Pentru copii, Primăria Mangalia este în faza de identificare a unui teren pentru a construi Ţara Piticilor pentru Copii, după modelul din Constanţa. Pentru realizarea acestui proiect s-a avut în vedere faptul că în Mangalia nu există locuri de joacă pentru copii. Un alt capitol important al programului administrativ al Primăriei Mangalia este reorganizarea transportului public de călători în interiorul localităţii prin introducerea de noi autovehicule pe trasee, astfel încît să se evite situaţiile în care acestea să circule supraîncărcate. “Vom subvenţiona imediat biletelor de transport pentru toţi cetăţenii care locuiesc în Neptun - Olimp, iar pentru pensionari vom asigura transportul gratuit şi vom acorda, după modelul de la Constanţei, pachete cu alimente de şase ori pe an”, a adăugat primarul Tusac.