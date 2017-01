MANGALIA - Panouri denigratoare la adresa lui Iorguş

Nemulţumirea locuitorilor municipiului Mangalia faţă de modul în care Zanfir Iorguş a înţeles să-şi exercite atribuţiile de primar a ajuns pînă într-acolo încît se recurge la practici mai puţin ortodoxe pentru denigrarea actualului edil. În noaptea de 28/29 februarie, Poliţia Comunitară a fost sesizată cu privire la faptul că, în mai multe zone din municipiul Mangalia, anumite persoane au lipit pe stîlpi şi pe panouri publicitare mai multe afişe pe care era imprimată figura primarului Zanfir Iorguş, însoţită de textul \"Scuipaţi-mă... pentru că merit\". La scurt timp după lipirea afişelor, Poliţia Comunitară a trecut la dezlipirea lor. \"Isprava\" locuitorilor din Mangalia a ajuns repede la urechile edilului, care nu a ezitat să facă o plîngere către Poliţia Municipiului Mangalia, prin care a reclamat faptul că afişele au adus atingere imaginii sale. Mai mult, Iorguş a indicat faptul că, în spatele acţiunii de lipire a afişelor s-ar afla consilierul local independent Florin Maftei, cu care se află într-un conflict deschis de mai multă vreme. \"Panourile şi afişele în care eu eram denigrat cred că au fost opera lui Maftei, pentru că am primit informaţii că afişele erau transportate cu maşina lui. Cît despre afişele în care se cerea populaţiei să mă scuipe, nu pot să le iau decît ca pe nişte glume, iar eu nu am timp să mă ocup de astfel de prostii\", a afirmat Zanfir Iorguş. De partea cealaltă, cel incriminat a fi autorul lipirii acestor afişe, Florin Maftei, a declarat că nu are habar de lipirea acestor afişe. Iar despre acuzaţiile pe care i le aduce Iorguş, Maftei afirmă că \"acestea sînt doar aberaţiile unui om căruia ar trebui să-i fie frică de neregulile pe care le-a comis”. “Pe ce bază afirmă Iorguş că eu am lipit afişele, cu ce dovadă? Îi cer primarului să-mi indice acele persoane care spun că mi-au văzut maşina la acţiunea de lipire a afişelor. Singurul lucru pentru care Iorguş ar face aceste acuzaţii este că eu sînt una dintre puţinele persoane care l-au atacat permanent şi care au dezvăluit toate neregulile făcute de primar\", a declarat Florin Maftei. Consilierul local i-a cerut public primarului Iorguş, cu această ocazie, să vină la o dezbatere publică, pentru a discuta faţă în faţă. Reamintim că, în urmă cu trei săptămîni, Florin Maftei a fost bătut şi tîlhărit de cîţiva indivizi despre care a susţinut că au acţionat la comanda primarului Zanfir Iorguş.

Cît priveşte atitudinea locuitorilor oraşului faţă de primarul Zanfir Iorguş, mulţi dintre locuitori ne-au spus că, pînă în prezent, primarul le-a oferit doar vorbe goale, fără să realizeze ceva. \"De ce să fiu mulţumit cînd blocul meu nu are apă, lumină şi căldură, în condiţiile în care aici locuiesc şi familii cu mulţi copii? S-au făcut comisii la nivelul blocului în care locuiesc pentru a purta discuţii cu primarul, dar acesta a spus că nu ne poate ajuta, pentru că nu este de competenţa lui. Numai că el este primar şi ar putea interveni în rezolvarea problemelor noastre. Cît priveşte afişele apărute în oraş, nu pot să le comentez, dar cred că au fost puse tot de persoane nemulţumite\", a declarat Ion Pintilie. De aceeaşi părere a fost şi Mariana Bitan, care a declarat că primarul \"ştie să tot ceară voturi, dar nu să ofere soluţii pentru problemele reale ale locuitorilor\".