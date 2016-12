MANGALIA - Primarul, îngrijorat de creşterea infracţionalităţii

Valul de infracţiuni care s-a abătut asupra sudului litoralului a determinat conducerea administraţiei locale din Mangalia să reacţioneze. Potrivit primarului Claudiu Tusac, la Mangalia au loc, din ce în ce mai des, spargeri de autoturisme, razboaie de stradă între clanuri interlope rivale, iar, mai nou, jafuri armate. “Toate acestea se întîmplă în condiţiile în care, în ultimul an, am depus intense eforturi umane, financiare şi logistice pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor. În zadar însă, din moment ce toate investiţiile şi demersurile Primăriei sînt spulberate de neputinţa Poliţiei Municipiului Mangalia, a cărei conducere, cu o încăpătînare demnă de o cauza mai bună, refuză sub varii motive să se implice în combaterea fenomenului infracţional. Şi tocmai această neputinţă inexplicabilă a Poliţiei Mangalia a făcut ca situaţia să scape de sub control”, a declarat Claudiu Tusac.