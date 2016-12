MANGALIA - Primarul, la bilanţul unui an de mandat

La un an de la preluarea mandatului de primar, Claudiu Tusac a prezentat, duminică seara, raportul de activitate. Cu toate că a trecut o perioadă scurtă de timp, mandatul lui Tusac a fost presărat cu numeroase scandaluri în care au fost implicaţi consilieri locali. „Obiectivul primului meu an de mandat a fost elaborarea unei strategii viabile de dezvoltare locală, care să reflecte o gîndire unitară, pe termen lung. Din păcate, exceptînd colaborarea cu consilierii PSD, FD şi parţial PNL şi PD-L, ceilalţi consilieri nu au dorit să fie alături de mine pentru a duce la îndeplinire programele, ci au ales să se situeze opoziţie, dar nu o opoziţie constructivă. Astfel, am fost nevoit să apelez la justiţie”, a spus Claudiu Tusac la începutul prezentării raportului. În ciuda opoziţiei, edilul Mangaliei a adăugat că, în numai un an, a reuşit să instituţionalizeze proiecte cu impact social, după modelul Constanţei. Cel mai important proiect aplicat este construirea de locuinţe ieftine pentru tineri, demarat în vara anului trecut. „Acest proiect a întîrziat din cauza unor consilieri locali, dar îi asigur pe cetăţeni că el se va aplica în cele din urmă”, a explicat primarul. În opinia edilului, un alt proiect important vizează introducerea gazului metan în Mangalia pînă la 1 septembrie 2010. Proiectul va fi realizat cu societatea Mega Construct, reţeaua de gaze urmînd să fie introdusă în Mangalia şi în staţiunile din sudul litoralului. Potrivit conducerii Primăriei, primele locuinţe vor fi racordate la reţeaua de gaze la începutul anului viitor. „Practic, prin racordarea locuinţelor la reţeaua de gaze, cheltuielile unei familii cu întreţinerea apartamentelor se vor reduce cu 30 – 40%. În plus, Mega Construct va racorda la reţea, gratuit, toate unităţile publice din Mangalia”, a spus Claudiu Tusac. Tot la capitolul realizări, primarul Mangaliei a trecut în raportul său proiectele sociale privind subvenţionarea dobînzilor bancare cu 50% pentru creditele imobiliare, acordarea de terenuri pentru construcţia de locuinţe, pachete şi ajutoare pentru pensionari, transport public gratuit pentru elevi şi pensionari, construirea de cluburi pentru pensionari şi acordarea de tichete valorice pentru persoane cu venituri mici.

Relansarea sudului litoralului

Unul din segmentele importante ale economiei locale şi pentru care primarul Claudiu Tusac şi-a pus speranţa este turismul. Aflat în cădere liberă de mai bine de 10 ani, sudul litoralului a reintrat în atenţia autorităţilor locale, dar şi centrale, ca un posibil factor de dezvoltare locală. „Locuitorii din sudul litoralului trebuie să trăiască din turism”, a punctat edilul Mangaliei. În opinia acestuia, turismul litoral trebuie să fie „o poartă către Europa”. În acest sens, Tusac a declarat că şi-a concentrat atenţia în acest prim an pentru stoparea afluxului de turişti către Bulgaria. „Pentru a-i împiedica pe români să mai meargă în Bulgaria trebuie să le oferim ceva. De aceea, am încercat să revitalizăm staţiunile cu tot felul de evenimente: festivalul Callatis, Gala Tînărului Actor, Jocurile Balcanice de Yachting. Dar, aceste lucruri nu sînt de ajuns dacă nu începem o ofensivă pentru înfrumuseţarea staţiunilor. Avem nevoie de hoteluri şi spaţii verzi bine îngrijite şi plaje curate”, a spus primarul Claudiu Tusac.

Departe de Zona Metropolitană

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a afirmat în prezentarea raportului său că a avut şi cîteva nerealizări. Printre acestea, edilul Mangaliei a amintit proiectul privind construirea unui parc eolian la Mangalia, propunere care, în opinia lui Tusac, a fost sabotată în şedinţa Consiliului Local din decembrie 2008 de mai mulţi consilieri locali. Edilul Mangaliei a mai spus că tot din cauza „încăpăţînării” primarilor din localităţile 23 August şi Costineşti, Mangalia nu poate intra în Asociaţia Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa. „Ratăm fonduri europene pentru că primarii din Costineşti şi 23 August nu vor să facă parte din zona Metropolitană”, a dăugat Claudiu Tusac.