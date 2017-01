MANGALIA - Primarul Tusac, la raport

Deşi are numai şase luni de mandat, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a realizat un raport al activităţii sale, pe care intenţionează să-l prezinte în cadrul primei şedinţe a Consiliului Local. În raportul său, Claudiu Tusac menţionează că, în perioada iunie - decembrie 2008, a avut în atenţie respectarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Mangalia, pe termen mediu şi lung. \"Am preluat mandatul de primar hotărît să reprezint cît mai bine interesele şi nevoile cetăţenilor, să transform municipiul Mangalia într-un oraş modern, european, cu mare potenţial turistic. Încă din campania electorală am afirmat că nu fac promisiuni nerealizabile şi că toată activitatea mea va însemna proiecte de dezvoltare pentru comunitate. Numai că, pentru a duce la bun sfîrşit ceea ce mi-am propus, am nevoie de răbdare şi realism din partea cetăţenilor, de o gîndire obiectivă asupra marilor probleme cu care se confruntă comunitatea şi de participarea locuitorilor în procesul administrativ de luare a deciziilor într-un mod legal şi deschis\", a spus Claudiu Tusac. Primarul Mangaliei a adăugat că, în calitate de şef al administraţiei publice locale, a impus ca întreaga sa activitate să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale, lucru dovedit \"prin avizul de legalitate din partea Prefecturii pentru toate hotărîrile de Consiliu iniţiate\". În viziunea primarului Mangaliei, principalul obiectiv al activităţii este de a crea o administraţie locală eficientă şi în folosul cetăţeanului, iar dezvoltarea municipiului să se realizeze într-un mod echilibrat. \"Dezvoltarea echilibrată a oraşului este motivul pentru care am promis, pentru anul 2009, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, care să reflecte o gîndire unitară pe termen lung, de relaxare şi promovare a municipiului ca oraş european\", a afirmat Claudiu Tusac. În raportul întocmit de primarul Mangaliei, principalele ţinte atinse de actuala conducere a administraţiei locale, în numai şase luni de guvernare, sînt promovarea turismului, realizarea de programe şi proiecte în scopul atragerii de fonduri europene, protecţia mediului, îmbunătăţirea activităţilor din şcoli, dezvoltarea componentei sociale, realizarea de investiţii pe plan local, transparenţa administraţiei publice locale şi realizarea de evenimente publice.