MANGALIA - Proiecte sociale pentru locuitori

Primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, s-a decis să demareze în perioada următoare o serie de măsuri sociale în sprijinul locuitorilor. Noul primar al oraşului va acorda pensionarilor pachete cu alimente de şase ori pe an, nu de trei ori cum se proceda pînă în prezent şi va continua acordarea de tichete sociale pentru persoanele cu venituri mici. Tot pentru pensionari se are în vedere asigurarea transportului gratuit pe raza muncipiului Mangalia. Tusac are un proiect şi pentru locuitorii din staţiuni. “Pentru cetăţenii care locuiesc permanent în staţiunile Neptun şi Olimp şi care sînt nevoiţi să facă tot timpul naveta între Neptun/Olimp şi Mangalia se lucrează la un proiect privind subvenţionarea biletului de transport local cu 1,5 lei”, a spus el. Tot primarul Mangaliei va ajuta şi Asociaţia “Sprijin pentru viitor”, înfiinţată recent, pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora din Mangalia.