MANGALIA - Recepţie finală la Portul Turistic

Primăria Mangalia recepţionează, astăzi, lucrările la Portul Turistic Mangalia, eveniment care are loc în prezenţa primarului municipiului, Claudiu Tusac, şi a secretarului de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Răzvan Murgeanu. Refacerea Portului Turistic a fost făcută cu foduri europene şi a însemnat refacerea infrastructurii zonei pentru a putea permite dezvoltarea segementului nautic pe măsura potenţialului turistic al zonei. În 2005, Consiliul Local Mangalia a elaborat şi transmis spre evaluare regională către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila şi, ulterior, spre evaluare naţională către Ministerul Integrării Europene, proiectul “Port Turistic Mangalia”. Concepţia amenajării Portului Turistic a ţinut cont de toate particularitaţile zonei, de tipurile de ambarcaţiuni, de necesităţile privind modul de exploatare, funcţiunile de agrement, suprafaţa totală a portului, de condiţiile naturale în amplasament, de elementele privind protecţia mediului în activitatea de exploatare a portului. În 2006, Uniunea Europeană a aprobat acordarea a peste patru milioane de euro pentru finanţarea acestui proiect. Co-finanţarea locală, asigurată de Consiliul Local Mangalia, a fost stabilită la valoarea de 651.418,52 euro. În acest context, municipiul Mangalia este primul oraş care beneficiază de fonduri din partea Uniunii Europene pentru construirea unui port turistic destinat ambarcaţiunilor de agrement, la standarde tehnice şi de calitate europene. În această primă etapă de dezvoltare, prin intermediul acestui proiect, este asigurată infrastructura de bază pentru Portul Turistic Mangalia, rezultatul final fiind o Marină modernă, amenajată după o concepţie care îmbină particularităţile zonei, cu toate avantajele specifice. Proiectul are drept grup ţintă turiştii români şi străini. Realizarea unui port turistic modern în zona municipiului Mangalia va avea impact, totodată, şi asupra mediului de afaceri local, prin atragerea de noi investitori. Potrivit Primăriei Mangaliei, prin implementarea proiectului, administraţia locală dispune, la ora actuală, de structura funcţională a unui Port Turistic modern - obiectiv turistic de o importantă majoră pentru litoralul românesc, prin ale cărui amplasament şi infrastructură s-a urmărit valorificarea resurselor locale, sprijinind dezvoltarea turismului nautic. Se are în vedere înfiinţarea de trasee precum: Istanbul - Varna - Mangalia - Odessa - Yalta, care pot fi realizate printr-o navigaţie costieră. Ca urmare a implementării proiectului, Portul Turistic dispune de 146 locuri de acostare: 22 locuri pentru nave cu lungimea de 8 metri; 22 locuri pentru nave cu lungimea de 9 m; 30 locuri pentru nave cu lungimea de 11 m; 42 locuri pentru nave cu lungimea de 13 m; 20 locuri pentru nave cu lungimea de 15 m; 10 locuri pentru nave cu lungimea de 18 m; 7.000 m.p. alei carosabile şi spaţii parcare; 1.800 metri amenajaţi pentru gradene.