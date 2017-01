MANGALIA - Tichete cadou pentru cadrele didactice

Primăria Mangalia a organizat, vineri, în sala Belvedere a Complexului President, o manifestare dedicată cadrelor didactice active sau pensionate din învăţămînt. Primarul Claudiu Tusac a iniţiat acest proiect cu titlul „Clopoţelul amintirilor”, încă dinainte de a ocupa fotoliul de edil al oraşului. El a dorit să-şi arate respectul pentru această categorie socială şi a păstrat acest eveniment în calendarul municipiului, transformîndu-l în tradiţie. „Fiind fiu de cadre didactice, am crescut văzînd cum părinţii mei pregătesc generaţii de tineri pentru a deveni oameni. Sînt conştient de sarcina dificilă a cadrelor didactice şi vreau să le transmit respectul meu. Vreau să le asigur că voi fi mereu alături de ele. Încerc să le ofer tot necesarul pentru ca aceste cadre să poată desfăşura activitatea la catedră în condiţiile cele mai bune, pentru că viitorul acestui oraş depinde de modul în care tinerii sînt pregătiţi. Celor care sînt la catedră le urez un an şcolar cu multe împliniri, iar celor care au părăsit munca la catedră le doresc multă sănătate, să se bucure de o nouă tinereţe!”, a spus primarul Claudiu Tusac în faţa celor peste 250 de invitaţi. Mai mult, el a anunţat că, în luna octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei (5 octombrie), se vor acorda tichetele cadou celor care lucrează în învăţămînt în municipiul Mangalia. De asemenea, cadrele didactice tinere se vor putea bucura şi ele de programul Locuinţe Ieftine pentru Tineri, deoarece un procent dintre acestea sînt rezervate sectorului învăţămînt. Cadrele didactice pensionate au fost invitate să viziteze Cluburile pentru pensionari şi să se bucure de toate avantajele oferite de acestea. Primarul Mangaliei şi-a încheiat discursul cu afirmaţia: „Binele va triumfa în ciuda disputelor şi certurilor iscate în municipiul Mangalia. Eu voi lucra întotdeauna, aşa cum am făcut şi pînă acum, pentru interesul oamenilor, al cetăţenilor de rînd ai acestui oraş.” În continuare, profesorii s-au bucurat de cîteva ore plăcute petrecute într-un ambient deosebit, timp în care au simţit că sînt apreciaţi cu adevărat de autorităţile locale.