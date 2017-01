MANGALIA - Tusac, nemulţumit de prelungirea procesului privind dizolvarea Consiliului Local

Primarul municipiului Mangalia este nemulţumit de faptul că dosarul privind solicitarea sa de a dizolva Consiliul Local, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, a fost suspendat, vineri, de judecători, pînă la soluţionarea cererii de strămutare. Tusac este de părere că declaraţiile de presă date de unii consilieri locali din Mangalia nu fac decît să strice imaginea oraşului şi să aducă prejudicii proiectelor pe care administraţia locală doreşte să le finalizeze. “Tot ceea ce au făcut şi fac unii consilieri locali este doar pentru a mă şantaja, pentru a obţine avantaje în interes personal. Dacă doreau să demonstreze că nu este aşa, trebuiau să lase procesul să-şi urmeze cursul şi în seara de 27 februarie am fi aflat cine a avut dreptate. Dar ei au căutat tot felul de şmecherii avocăţeşti pentru ca procesul să dureze mai mult”, a declarat Tusac. El a adăugat că din declaraţiile reprezentantului PD-L Mangalia, Zanfir Iorguş, reiese că procesul se va derula pe parcursul a 8-10 luni, timp în care o parte dintre consilierii locali vor continua să îl şantajeze să renunţe la acţiunea declanşată împotriva Consiliului Local, prin tot felul de declaraţii în presă. “Dacă sînt cinstiţi, de ce le este frică de justiţie sau de amenzi? Amenzile sau procesele survin în viaţa unei persoane doar în momentul în care aceasta are probleme cu legea, altfel nu se pune problema”, a mai spus Tusac. De asemenea, edilul Mangaliei este de părere că liderul formaţiunii politice a PD-L Mangalia, deputatul Zanfir Iorguş, care face interpelări în Camera Deputaţilor privind activitatea primarului, ar trebui să fie primul care să de exemplul cinstei şi corectitudinii. “În loc să se ascundă în spatele fotoliului de deputat, ar trebui să solicite ridicarea imunităţii şi să se lase anchetat de organele abilitate în toate cazurile necurate în care este implicat, în toate afacerile mizerabile făcute pe seama locuitorilor Mangaliei”, a arătat Tusac. Mai mult, primarul Mangaliei a declarat că va solicita punctul de vedere al prefectului faţă de această acţiune iresponsabilă a unor consilieri PD-L, PNL, PRM şi PC de a strămuta procesul. „Eu voi continua să fac ceea ce am promis, pentru asta mi-au dat votul cetăţenii Mangaliei şi, implicit, încrederea lor. Vreau doar ca ei să fie conştienţi de piedicile care mi se pun şi de cei care sînt vinovaţi de blocajul administrativ creat în Mangalia. Adevărul trebuie să iasă la lumină, iar prelungirea procesului este dovada că aceşti consilieri locali îşi simt scaunele în pericol, se tem că vor pierde şi că la un alt scrutin populaţia nu-i va mai alege, fiind sătulă de scandal şi de circ”, a subliniat Tusac, care a adăugat că doreşte reinstaurarea unei stări de normalitate la Mangalia, dar acest lucru este posibil numai dacă şi consilierii aşa-zisei opoziţii vor înţelege că justiţia trebuie lăsată să-şi spună cuvîntul cît mai repede.