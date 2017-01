MANGALIA - Tusac promite dezvăluiri despre activitatea lui Iorguş

Spre deosebire de ultimele şedinţe de Consiliu Local (CL) Mangalia, de dinaintea debarcării lui Zanfir Iorguş de la frîiele oraşului, întîlnirea consilierilor locali mangalioţi de sîmbătă a fost cît se poate de paşnică. Noul CL format din 19 consilieri, care înglobează reprezentanţi din cinci partide, a avut de aprobat 27 de proiecte înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, la care s-au adăugat încă opt suplimentare. CL Mangalia s-a desfăşurat cu uşile deschise, în sala Casei de Cultură din Mangalia, pentru ca cetăţenii interesaţi să poată lua parte şi ei. Înainte de a începe şedinţa, primarul Claudiu Tusac le-a spus celor prezenţi că neregulile depistate la Primărie, dar şi activităţile demarate vor fi aduse periodic la cunoştinţa opiniei publice şi a presei, transparenţa fiind cuvîntul de ordine din administraţia locală mangaliotă. El a spus că situaţia din Primăria Mangalia este catastrofală şi că are foarte multe „bube”. „Ce am găsit în Primărie este o catastrofă. Dacă toate administraţiile locale ar fi conduse cum a fost condusă cea din Mangalia ar trebui să fim în Africa, la subdezvoltaţi. Este un haos total, nimeni nu ştie nimic, toate hîrtiile sînt pierdute, unele dosare nu mai există pentru că au fost furate. E greu să preluăm imediat Primăria. Nu putem să facem minuni”, a declarat Tusac, adăugînd că, pe timpul fostei administraţii, au fost depuse mii de dosare rămase nesoluţionate sau care au primit răspunsuri evazive şi care trebuie reluate. Mai mult, primarul spune că s-au găsit probleme destul de grave la Primărie, iar unii angajaţi ai insituţiei, rămaşi de pe timpul fostei administraţii, încă „obstrucţionează activităţile instituţiei”, însă a dat asigurări că aceste nereguli vor ieşi la iveală. „În două săptămîni voi face dezvăluiri legate de activitatea fostului primar”, a subliniat edilul-şef din Mangalia.

Pachete cu alimente pentru vîrstnicii din Mangalia, de şase ori pe an

Şedinţa a debutat cu aprobarea unui proiect privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Municipal Mangalia, consilierii contonuînd cu votarea proiectelor ce au vizat rectificarea bugetului şi cheltuielilor pe 2008, rezolvarea unor situaţii ale mangalioţilor ce implicau intervenţia autorităţilor locale, darea în administrarea SC RAJA Constanţa a unei staţii de pompare a apei din Mangalia, modernizarea Căminului de Bătrîni din municipiu, întocmirea unui studiu de fezabilitate necesar pentru depunerea unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, planul urbanistic zonal pentru amenajarea plajei Mangalia-Olimp şi funcţionarea Portului Turistic Mangalia. Una dintre cele mai importante iniţitive ale primarului după modelul Constanţei, aprobată în CL, a fost acordarea pachetelor cu alimente pentru pensionarii din Mangalia. „Am trecut la sistemul de şase pachete cu alimente pe an, de sărbători, aşa cum am promis şi în campania electorală. Pensionarii primeau doar de trei ori pe an pachete din partea administraţiei locale”, a declarat Tusac. Chiar dacă în CL Mangalia nu a mai fost motiv de dispută între consilieri ca în fostele şedinţe, aleşii locali al PD-L s-au împotrivit aprobării mai multor proiecte de hotărîri. În schimb, au votat proiectele sociale, temîndu-se probabil de reacţiile cetăţenilor dacă ar fi votat împotrivă. „Mă aşteptam la reacţia negativă din partea reprezentanţilor PD-L. Răspunsul îl şi ştiu: au acţionat aşa pentru că îl apără pe fostul primar, care este liderul lor”, a spus Tusac. El crede că actuala componenţă a CL îi poate înlătura pe cei care boicotează şedinţele: „Mă bazez pe un CL care are chef şi vrea să muncească şi să dea rezultate împreună cu noua conducere”.