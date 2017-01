MANGALIA - Va fi redusă perioada de autorizare a beach-barurilor

Construcţia beach-barurilor pe plajele din sudul litoralului contravine legislaţiei în vigoare. De această părere este primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, care a criticat, ieri, faptul că fostul primar al Mangaliei a acordat autorizaţii de construcţie pentru beach-baruri, pentru un an întreg şi nu doar pentru sezonul estival. “În mod normal, beach-barurile trebuie să aibă autorizaţie de funcţionare doar pentru sezonul estival şi nu pentru un an întreg, aşa cum este în prezent. Din cauza acestui lucru, Primăria Mangalia pierde fonduri importante la buget, iar acest lucru trebuie reglementat în zilele următoare. Cu siguranţă că agenţilor economici care îşi vor ridica beach-baruri pe plajă nu li se vor mai acorda autorizaţii de construcţie permanentă, ci temporară”, a spus Claudiu Tusac. El a adus în discuţie şi situaţia portului turistic, unde Primăria a investit sute de mii de euro, plus alte cîteva milioane de la Uniunea Europeană. În opinia lui Tusac, portul turistic nu este finalizat complet, dar a constatat că predarea şi primirea portului turistic s-a făcut doar pentru o parte a investiţiei, lucru care în opinia lui Tusac creează un haos în administrarea acestui port. Primarul Mangaliei a spus că va numi un administrator al portului, care va şti să pună lucrurile la punct. Claudiu Tusac a mai precizat că în zilele următoare va avea loc o nouă dezinsecţie în oraş şi în staţiuni.