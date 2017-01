Mangalia, înfrăţită cu Fondi, de Revelion

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a semnat, în noaptea de Revelion, la ora 0,00, protocolul de înfrăţire a municipiului cu oraşul Fondi, din Italia. Acordul de înfrăţire se bazează pe facilitarea schimburilor de informaţii şi experienţe în domeniile administraţie publică, educaţie, tineret, sport şi cultură, comerţ şi industrie, transport, turism, agricultură, medicină, sănătate. Cum ambele localităţi au potenţial turistic, primarul Mangaliei a afirmat că unul din punctele forte ale protocolului de înfrăţire îl reprezintă dezvoltarea sectorului turistic. Claudiu Tusac a adăugat că şi autorităţile oraşului Fondi au semnat acordul de înfrăţire, în Italia, în acelaşi timp cu partea română, moment care a fost urmat de o serie de spectacole susţinute de artişti români şi italieni. Potrivit înţelegerii celor două părţi, Mangalia şi Fondi au făcut schimb de artişti. Sub brandul „Iarna e ca vara!”, la Mangalia, noaptea dintre ani a însemnat şi o preterecere de neuitat pentru locuitori, care au asistat la un spectacol pe cinste, oferit de Primărie. În Mangalia, în noaptea de Revelion, iarna a devenit ca vara în momentul în care modelele de la Agenţia Transilvania Fashion au schimbat blănurile firmei Langelloti cu costume de baie, la minus 8 grade! Acesta a fost momentul apariţiei în scenă a prezentatoarei spectactacolului, Monica Columbeanu, care şi ea a schimbat haina de blană cu un costum de baie semnat Catalin Botezatu, salutînd în italiană publicul şi telespectatorii din Italia. Ulterior, ea a purtat rochii semnate de “A&A Conception” by Aura Dumitru, Magic Woman, Nelmar, Budoir. Publicul din Mangalia şi Fondi, precum şi telespectatorii dn Italia, au urmărit un show exploziv, interpretat de artişti din şase ţări: Bruno Ferrara - Italia, Tony Thomas - Norvegia, Daniele Daverna - Germania, Deniz - Turcia, Alexa - Republica Moldova, Ramona - România şi trupa Rio - Italia. Un moment inedit a avut loc la miezul nopţii, cînd soprana Letiţa Viţelaru (Italia) a interpretat imnul UE şi aria Violetei din Traviata, iar ansamblul Rapsodia Dobrogei a încălzit publicul cu dansuri româneşti şi italieneşti. În paralel cu evenimentele de la Mangalia, pe scena din Fondi, soprana Felicia Filip şi trupa K1 le-au cîntat italienilor. Spectacolul s-a încheiat la minutul zero al anului 2009 cu imnul “Deşteaptă-te române”, interpretat de Felicia Filip, în Italia. Primarul Claudiu Tusac a declarat că, prin promovarea acestei idei, autorităţile de la Mangalia au încercat să prezinte municipiul ca fiind locul unde se pot organiza evenimente inedite şi unde se poate petrece un concediu plăcut inclusiv în extrasezon. „Dorim să prelungim sezonul turistic la Mangalia, unde se poate face un turism de calitate şi în timpul iernii”, a declarat primarul Claudiu Tusac.