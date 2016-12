Mangalia, lăsată fără apă caldă

Ceea ce era de aşteptat s-a întâmplat. După ce a ameninţat că lasă Mangalia fără apă caldă pentru că Primăria nu a achitat o datorie estimată la peste 16 milioane de lei, ieri dimineaţă, conducerea Rominservices Therm SA a oprit robinetul la apă caldă pe termen nelimitat. Imediat, zeci de locuitori au sunat la Primărie să vadă care au fost motivele pentru care s-a întrerupt furnizarea apei calde. „Chiar dacă este vară, nu este posibil să se întrerupă apa caldă. E o bătaie de joc, iar cei care suferă sunt locuitorii”, a spus un cetăţean. Contactat telefonic, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că nu înţelege de ce Rominservices Therm SA a oprit furnizarea apei calde, în condiţiile în care, săptămâna trecută, conducerea societăţii a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. „Am negociat cu ei şi am stabilit să nu se oprească apa pentru că Primăria s-a angajat să achite din debitele restante. Numai că una am vorbit şi alta s-a întâmplat. Cred că se adevereşte ceea ce am spus mai demult, că vor să recupereze din datorii şi să se retragă de la Mangalia. Oricum, asigur populaţia că totul va reveni la normal”, a spus Tusac. Primarul a adăugat că datoria totală a administraţiei locale este de 5.496.025 de lei, cea mai mare parte a debitului este din anul 2007, 3.700.000 de lei, iar un milion de lei provin din 2008. „La ora actuală am achitat 1.300.000 de lei din datorie. Debitele reprezintă subvenţia neachitată de către Guvern. Preţul gigacaloriei la Mangalia este subvenţionat de bugetul local şi de bugetul de stat. Primăria şi-a plătit mereu partea de subvenţie, dar de la bugetul de stat nu s-au mai achitat bani de câţiva ani. Primăria face acum eforturi foarte mari pentru a achita datoriile, care nici măcar nu sunt ale ei, dar situaţia îi afectează, în primul rând, pe cetăţeni”, a adăugat Tusac. Mai mult decât atât, în urmă cu câteva luni, s-a ivit şi o neînţelegere referitoare la preţul gigacaloriei, Primăria recunoscând un preţ, iar societatea de furnizare a apei calde şi a agentului termic din localitate, Rominservices Therm SA, alt preţ. Firma a anunţat, la 1 august, că nu va mai putea susţine financiar aprovizionarea cu combustibil pentru producerea agentului termic şi va opri livrarea apei calde menajere către populaţie.